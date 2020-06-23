В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября

Затяжной карантин стал серьезным вызовом для украинской системы образования. Ученики и студенты, по сути, перешли на дистанционное обучение. Родители школьников массово сетовали, что основная педагогическая работа легла на их плечи. Учителя же жаловались на нехватку коммуникации с профильным министерством, у которого до сих пор нет постоянного руководителя.

В сложной ситуации оказались выпускники-2020. С 25 июня им предстоит сдавать Внешнее независимое оценивание (ВНО) в нестандартных условиях: без пробного "тренировочного" тестирования, без очной подготовки в школах в последние полгода, да еще и в масках.

Решение о том, каким образом начнется следующий учебный год правительство еще не приняло. Подробнее о новых реалиях школьников и абитуриентов в этом году в интервью РБК-Украина рассказала временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

– Вы занимаете должность врио министра с 25 марта почти с самого начала карантина и коронакризиса. Какие последствия эти процессы нанесли сфере образования?

– Нам удалось стабилизировать ситуацию с обучением с использованием дистанционных технологий. Мы выработали рекомендации, как можно организовать процессы в школе. Стабилизировали ситуацию с выплатой зарплаты учителям и воспитателям. Я могу сказать, что для нас вызовом остаются технические возможности. Это то, на что мы оперативно не можем отреагировать. Это сложно организовать в короткий промежуток времени.

– Многие учителя жаловались, что во время карантина у них была минимальная коммуникация с МОН. По их словам, была поставлена задача сделать дистанционное обучение, но при этом каких-то вразумительных рекомендаций не было.

– В Украине всего 15 106 школ и каждая из них использует различные стратегии и инструменты дистанционного обучения, чтобы охватить максимальное количество учащихся. Мы направили рекомендации как собственно это можно организовать.

Но каждый учитель вправе самостоятельно определить удобные для себя инструменты, которые позволяют продолжать образовательный процесс в условиях карантина. С 2017-го года в законе "Об образовании" предусмотрена автономия школы.

– Не имел ли такой подход отрицательного влияния на обучение из-за неорганизованности?

– За организацию образовательного процесса в рамках школы отвечает не МОН, а директор школы. У нас 440 тысяч учителей. Поэтому понимаю, что в разных школах было по-разному. Да, мы как государство не имели единой точки доступа, чтобы побудить учителей и учеников использовать только этот ресурс. Я про Новую образовательную электронную платформу (НОЭП). Сейчас мы работаем над тем, чтобы она заработала с сентября.

– По словам многих родителей, как такого обучения не происходило. Оно перешло на самообразование дома.

– Я тоже читаю о том, что были отправлены задания и больше ничего. Но категорически не соглашусь, что в пределах Украины это перешло на самообразование. Мы понимаем случаи, которые были. Но море примеров учителей, которые и записывали уроки, и даже проводили родительские собрания онлайн.

Не соглашусь с тем, что все было исключительно на использовании потенциала родителей. Мы понимаем важность привлечения родителей к этому процессу, но вспомните и закон "Об образовании". В законе тоже прописано, что родители являются участниками образовательного процесса.

То есть это тот период, когда нужно было поддержать своих детей и помочь. Это был вызов. Я считаю, что мы с этим вызовом справились.

– А если родители видят, что учитель лишь сбрасывает задание и больше никак не помогает. Есть ли механизм как реагировать на это?

– Бесспорно. Я понимаю, что в общем в таком количестве школ, которое есть у нас – это не реально выяснить по каждой школе. Но есть море примеров, как были созданы родительские чаты, участником которых был директор школы. Они могли отслеживать ситуацию с отзывами родителей по каждому отдельному классу. Поэтому родителям стоит обращаться к директору школы.

– Насколько эффективным был процесс обучения в сельских школах? У нас ведь далеко не все села имеют качественное подключение к интернету.

– На 5 сентября 2019 года, по нашей статистике, 3% школ не имели качественного интернета. Но в период карантина мы организовывали обучение в домашних условиях. Чтобы все имели возможность получать образование, несмотря на наличие интернета, и была введена Всеукраинская школа онлайн. Телевизор больше присутствует в наших домах.

– Будет ли продолжен этот проект? И есть ли риски, что с сентября обучение с использованием дистанционных технологий продолжится?

– Да, в начале марта мы не были готовы к такому всеукраинскому переходу на дистанционное обучение. Что будет с эпидемиологической ситуацией и будет ли вторая волна эпидемии в августе/сентябре – увы, но мы этого сейчас сказать не можем. Такие мониторинги ведет Минздрав.

Но мы должны быть более готовы к такому вызову, который был в марте. Мы работаем сейчас над тем, чтобы имел продолжение проект Всеукраинская школа-онлайн, который можно было бы реализовывать с сентября. Но в каком формате это будет, пока согласовываем.

– Внутри Кабмина уже есть понимание и решение: мы с 1 сентября детей отпускаем в школу или сажаем снова за гаджеты?

– Внутри Кабмина нет такого решения. Пока что адаптивный карантин продлен до 31 июля. Как будет развиваться эпидемическая ситуация, трудно судить. Бесспорно, я за то, чтобы дети вернулись в школу. Но чтобы условия обучения в школе были безопасными. Поэтому сейчас мы готовимся к проведению ВНО и вступительной кампании. Наша основная задача – это сохранение здоровья участников образовательного процесса.

Я хочу немного опровергнуть фейк. В комментарии одному из телеканалов я сказала о том, что обучение уже будет с использованием тех инструментов и технологий, которыми овладели учителя. Но это не означает, что с 1 сентября мы перейдем на дистанционное обучение. Живого общения никто не отменял. В том и суть школы.

До конца июня совместно с Минздравом готовим дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования к возвращению детей с 1 сентября. Я уверена, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса с 17 сентября. Мы предусмотрели корректирующее обучение в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как освоили материал его ученики.

– Были ли сокращения или урезания зарплат учителей?

– Мы мониторили эту ситуацию. Таких сигналов к нам не поступало. Все учителя должны были получить полностью заработную плату. В отдельных случаях была информация о несколько ином подходе к оплате труда воспитателей дошкольного образования. Но по школе таких обращений не было.

– Верховная рада приняла закон, который предусматривает прохождение ГИА в форме ВНО.

– Закон уже подписан президентом. Возвращено с подписью в Раду. В понедельник они должны все завершить.

– Вы можете четко объяснить, чем ВНО и поступление в этом году отличаются от прошлого? Люди очень сильно запутались.

– Если мы говорим о поступлении в этом и прошлом году, оно ничем не будет отличаться. Кроме того, что в этом году будет возможность подать электронное заявление в свой кабинет с 1 августа. Других изменений нет.

Если мы говорим о законе, который освободил соискателей полного общего среднего образования от обязательной государственной итоговой аттестации, то подчеркиваю, что этот закон не отменяет проведение ВНО для тех выпускников, которые должны поступить в учреждения высшего образования. Другого пути поступления нет. Мы обязаны обеспечить честное и прозрачное поступление.

– А не было бы логично продумать другой путь, учитывая то, что все-таки собрать детей вместе, чтобы они писали ЗНО – это эпидемиологический риск?

– МОН обеспечило все необходимые средства индивидуальной защиты. С четверга началась проверка относительно наличия средств на пунктах тестирования. Сначала у нас было 1714 пунктов, а потом их стало несколько меньше. В отдельных школах Киева пункты были переведены в область, поэтому были обнаружены лица (больные коронавирусом, – ред.), которые имели доступ к помещениям.

– У тех, кто решится сдавать ГИА в форме ВНО, будут какие-то преимущества при поступлении ?

– Это два процесса в одном. Законом "О среднем образовании" предусмотрено, что у нас есть ГИА в форме ВНО. Если соискатели образования освобождены от итоговой аттестации, они имеют право написать свою ГИА в форме ВНО. Если вы в этом году сдаете ВНО, вы можете использовать свой результат на следующий год.

– То есть можно ГИА не сдавать, а сдавать ВНО и никакой разницы не будет?

– Да, можно. Вы получите результат ВНО в шкале оценивания до 200. А потом вам оценку по ВНО трансформируют от 1 до 12. Эту оценку получает школа и выставляет вам в документ об образовании. Если вы хотите, чтобы вам учли ваши баллы уже от 1 до 12, то вам в шкале ГИА будет этот результат (баллов за ВНО, – ред). Теперь это один процесс.

– Образовательный омбудсмен заявил, что по его информации ВНО хотят отменить. Есть ли у вас информация, что от ВНО откажутся?

– У нас есть утвержденные стратегии оценивания в Украине. Я не знаю имя следующего министра, но надеюсь никто в Украине не подорвет права на справедливое оценивание и право на честное и прозрачное поступление.

– Вы заявляли, что МОН разработало несколько сценариев относительно даты сдачи ВНО. А почему не пошли по сценарию переноса ВНО на август?

– Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила показатели: если 50% областей не соответствуют условиям и не перешли к адаптивному карантину, если есть 60 активных больных на 100 тысяч населения. Если эти показатели достигнуты, разворачиваем другой сценарий. Но сегодня, эти показатели не достигнуты.

ВНО состоится! Сегодня комиссия приняла решение, что эпидемиологическая ситуация позволяет провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля, согласно всем рекомендациям Главного государственного санитарного врача.

– Если показатели позволяют провести ВНО, зачем было отменять пробное ВНО?

– Пробное ВНО было отменено, исходя из угрожающего количества заболеваний в отдельных крупных городах. Это Львов и Киев.

– Отмена пробного ВНО повлияет на то, что результаты тестирования во время основной сессии могут быть ниже?

– Нет, оно не влияет. Результаты пробного ВНО имели целью ознакомить участников с процессом. Выпускники этого года погружались в атмосферу еще в прошлом году, поэтому здесь нельзя говорить, что кто-то в неравных условиях. Бесспорно, выпускники 10-ых классов могли бы быть лучше подготовлены к следующему году. Но пандемия вносит свои коррективы, на которые мы, к сожалению, не имеем влияния.

– Будет ли изменена дата старта вступительной кампании в этом году?

– Она смещена уже. Вступительная кампания начнется с 1 августа с регистрации в электронных кабинетах. Прием заявлений продолжается с 13 до 22 августа, до 16 августа – для тех, кто сдает вступительные экзамены вместо ВНО. Подача документов для зачисления на бюджет закончится 31 августа в 6:00. Зачисление поступающих на бюджет – до 5 сентября. С 15-17 сентября начинаем учебный год для первого курса.

– Вы не исключали, что вступительная кампания завершится в октябре. Почему МОН отказалось от этой идеи?

– У нас было два варианта проведения ВНО. Первый вариант: 25 июня - 17 июля. Тогда вступительная кампания начинается 1 сентября. Если бы у нас ВНО произошло в августе, вступительная бы завершилась в октябре.

– Будут ли изменения в правилах приема в вузы в этом году?

– Изменения произошли. Они связаны со смещением сроков вступительной кампании. Других изменений не было предусмотрено. Надеюсь, что уже ничего не подорвет условия приема.

– Будет ли в этом году меньше абитуриентов, чем в предыдущий год?

– Нет, я не думаю что случится так, что будет меньше абитуриентов. У нас достаточно бюджетных мест для того, чтобы выпускники могли поступать в вуз.

– Не станет ли их меньше за счет абитуриентов с оккупированных территорий? Ведь сейчас затруднено пересечение КПВВ.

– Не станет меньше. Почти 100 учреждений сегодня готовы принимать абитуриентов с оккупированных территорий по упрощенной схеме. Мы работаем над изменениями и хотим сделать им такую схему, по которой поступают абитуриенты из Крыма. То есть каждый вуз будет иметь квоту, которую они смогут использовать. Для этого надо изменить закон. Надеемся, к началу вступительной кампании – организуем.

– Известно ли сколько абитуриентов будет поступать с оккупированного Донбасса и Крыма?

– Неизвестно, но у нас более чем 1,5 тысячи человек зарегистрировались на ВНО с этой территории. Они имеют право сдавать ВНО, не хотят – мы предлагаем другой вариант – это образовательный центр.

– Когда мы уже получим постоянного министра образования?

– Не знаю. Я не принимаю решений.

– Вас каким-то образом приобщали к отбору кандидатов?

– Нет, работаю заместителем министра. А на меня просто возложили исполнение обязанностей. Я не имею права советовать президенту или премьеру по поводу кадровых назначений.

– Вы сами претендуете на эту должность? Были переговоры?

– Со мной были переговоры, но пока я работаю заместителем министра, на которого возложено исполнение обязанностей.

– Обсуждалось, что на пост министра претендует около 10 кандидатур. Есть ли какие-то критерии отбора? Или это исключительно политическое решение правительства и президента?

– Я не могу это комментировать. Я не была на собеседованиях с потенциальными претендентами.

– В Раде были заявления, что назначат Сергея Шкарлета, у которого достаточно интересная биография, в том числе сотрудничество с Партией регионов. Готовы ли вы остаться в министерстве, если он будет им управлять?

– Для меня это тоже непростой вопрос. Но для меня приоритет – это проведение ВНО. Все сделаю от меня зависящее, чтобы был организован безопасный процесс. Я для себя решила, что проведение ВНО остается для меня приоритетом, а впоследствии – приму решение.

– Нет ли рисков, что будет отменена или заторможена реформа Новой украинской школы (НУШ)?

– Мы идем по тому пути, который был предусмотрен. В программе деятельности правительства записано продолжение реформы, и я надеюсь, что это не будет свернуто. Нам удалось сохранить 1,06 миллиарда на НУШ. Обидно, что эта статья тоже подверглась секвестру. Но пока что мы и не могли организовать повышение квалификации учителей. Договаривались с премьером, что мы вернемся к этому вопросу после выхода из карантина.

– Есть ли статистика сколько иностранных абитуриентов поступают в украинские вузы?

– В 2019 году в украинские вузы поступило 80 470 (70 696 основное обучение) студентов из 158 стран мира.

– В связи с карантином или второй волной коронавируса, не будет у наших абитуриентов, которые хотят поступить за границу, проблем? Сможет ли министерство им помочь, возможно, на межправительственном уровне?

– Как я понимаю, самая большая их проблема это закрытая граница. Пока что мы переступили этот порог. У нас 42 случая заболевания на 100 тысяч человек. А если меньше 40, тогда могут быть открыты границы. Но вступительная кампания, например, в польские университеты тоже смещена во времени.

– Показал ли карантин необходимость вносить какие-то дополнительные изменения в законодательство, кроме закона об отмене ГИА?

– Да, мы выходим на финишную прямую с изменениями в положение об обучении с использованием технологий дистанционного обучения. Думаю, что на следующей неделе это положение уже будет обнародовано. В ближайшее время мы его и примем. Будем работать над проектом “Единая образовательная электронная платформа” и Всеукраинской школой онлайн.

– Как пережили карантин заведения инклюзивного образования? Видим много беспокойства, что эта тема как-то перешла на второй план, якобы за этих детей перестали заботиться.

– Нет, ни в коем случае. Сейчас инклюзивные ресурсные центры в областях, где есть смягчение карантина, уже работают для того, чтобы все лица могли пройти комплексную оценку. Она является основанием для зачисления детей в инклюзивные группы, в заведения дошкольного или среднего образования с 1 сентября.

Также для такого ребенка составляется индивидуальная программа развития и предоставляется дополнительная психолого-педагогическая помощь. Там ничего не изменилось, мы держим руку на пульсе. Хотим принять стратегию инклюзивного обучения.