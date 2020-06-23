SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности

Светопрозрачные конструкции с алюминиевым или пластиковым профилем пользуются в Украине вообще и в Киеве в частности большим спросом. Потребители, которые делают ставку на качество, выбирают изделия от компании SKLO, которая предлагает лучшие конструкции и системы из стекла и алюминия, изготовленные с помощью инновационного оборудования с применением передовых технологий и материалов.

Светопрозрачные конструкции с алюминиевым или пластиковым профилем пользуются в Украине вообще и в Киеве в частности большим спросом. Потребители, которые делают ставку на качество, выбирают изделия от компании SKLO, которая предлагает лучшие конструкции и системы из стекла и алюминия, изготовленные с помощью инновационного оборудования с применением передовых технологий и материалов.

Вне зависимости от того, заказ какого объема и уровня сложности нужен клиенту, он будет выполнен в короткие сроки. Компания представлена на украинском рынке уже несколько лет и за это время успела накопить огромный опыт изготовления изделий нестандартной формы и практически любого размера. Так, офисные алюминиевые перегородки от этой фирмы могут иметь самые разные размеры и конфигурацию. Дизайнеры SKLO генерируют креативные решения для нестандартной планировки, которые позволят оригинально отделять пространство, сохраняя при этом эргономику квартиры, дома и офиса.

Заказывая стеклянные и алюминиевые конструкции в компании SKLO, клиент точно знает, что заплатит только за то, что действительно нужно, полезно и целесообразно.

Есть несколько признаков, которые подтверждают, что SKLO - это действительно хорошая компания по остеклению и изготовлению светопрозрачных конструкций:

Наличие собственной производственной базы - это продажа без наценок от посредников и, соответственно, более доступные цены.

Использование прогрессивных технологий - это возможность реализовать необычные дизайнерские решения.

Выбор материалов и фурнитуры - более качественные материалы и фурнитура обеспечат более долгий срок службы конструкции.

Наличие портфолио с фотографиями и видео выполненных заказов, что позволяет визуализировать ожидания от сотрудничества.

Учитывая то, что многие постройки строятся по типовым проектам, есть возможность адаптировать любой заказ под характеристики и нюансы конкретного объекта, чем дизайнеры компании и занимаются. Но если клиенту этот вариант не подходит, проектировщики готовы предложить ему эксклюзивное и единственное в своем роде решение, которое позволит как нельзя лучше проявить индивидуальность конкретного помещения.

Для клиентов серьезным преимуществом является еще и то, что они могут доверить одному исполнителю полный комплекс работ. При этом работа выполняется в самые короткие сроки.