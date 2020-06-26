В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО

В Донецкой области 89% учеников с оккупированных территорий, которые хотели сдавать ВНО по математике, не смогли пересечь линию разграничения и принять участие в тестировании. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

"С 9236 зарегистрированных лиц в сегодняшнем тестировании приняли участие 7116 человек (77%). Из них 59 - это дети, которые проживают на временно оккупированной территории. Линию разграничения не смогли пересечь 459 человек (89% от тех, кто желал принять участие в ВНО)", - заявил Кириленко.

"Но обращаю ваше внимание на то, что участники, которые не смогли принять участие в тестировании по уважительным причинам, имеют возможность перерегистрироваться на дополнительную сессию (в течение 5 дней)", - заявил Кириленко.

Сессия ВНО началась 25 июня с тестирования по математике. В области тестирования по математике проведены в 42 подготовленных пунктах, расположенных в Бахмуте, Константиновке, Краматорске, Курахово, Мариуполе, Покровске и Славянске.