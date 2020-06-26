Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов

|26 июня 2020
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Закон о финансовом мониторинге обязывает адвокатов и нотариусов проверять средства своих клиентов, а также закон обязывает снизить лимит для переводов денег без идентификации клиентов.
Об этом говорится в законе о финмониторинге, который вступил в силу в конце апреля текущего года, передают Українські Новини.
Функцию финансового мониторинга выполняют субъекты первичного финансового мониторинга.
Закон выделяет обширный перечень субъектов, а именно банки, страховые компании, ломбарды, любые финансовые учреждения (в том числе представительства иностранных), участники рынка ценных бумаг.
Также в этом списке есть нотариусы, адвокаты, аудиторы, бухгалтеры, юристы и поставщики услуг по обороту виртуальных активов, организаторы азартных игр и лотерей и т.д.
Основная задача субъектов - идентификация и верификация своих клиентов (KYC - know your client).
Все подозрительные сведения подлежат передаче в Госфинмониторинг для дальнейших разбирательств.
KYC обязательно проводится перед установлением отношений с клиентом, в частности открытия счета или проведения финансовой операции.
Для этого используются данные, предоставленные клиентом или собранные из государственных реестров и других открытых источников.
Для идентификации клиента-резидента Украины субъект может запросить ФИО, дату рождения, паспортные данные и ИНН, если клиент физическое лицо.
Кроме того, могут потребовать регистрационный номер и реквизиты банковского счета, если клиент ФЛП.
Также требуют наименование, местонахождение, регистрационный номер, идентификационные данные лиц, которые имеют право распоряжаться активами компании и реквизиты банковского счета (если клиент является юридическим лицом).
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Закон о финансовом мониторинге обязывает адвокатов и нотариусов проверять средства своих клиентов, а также закон обязывает снизить лимит для переводов денег без идентификации клиентов.