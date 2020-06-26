Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов

Закон о финансовом мониторинге обязывает адвокатов и нотариусов проверять средства своих клиентов, а также закон обязывает снизить лимит для переводов денег без идентификации клиентов.

Об этом говорится в законе о финмониторинге, который вступил в силу в конце апреля текущего года, передают Українські Новини.

Функцию финансового мониторинга выполняют субъекты первичного финансового мониторинга.

Закон выделяет обширный перечень субъектов, а именно банки, страховые компании, ломбарды, любые финансовые учреждения (в том числе представительства иностранных), участники рынка ценных бумаг.

Также в этом списке есть нотариусы, адвокаты, аудиторы, бухгалтеры, юристы и поставщики услуг по обороту виртуальных активов, организаторы азартных игр и лотерей и т.д.

Основная задача субъектов - идентификация и верификация своих клиентов (KYC - know your client).

Все подозрительные сведения подлежат передаче в Госфинмониторинг для дальнейших разбирательств.

KYC обязательно проводится перед установлением отношений с клиентом, в частности открытия счета или проведения финансовой операции.

Для этого используются данные, предоставленные клиентом или собранные из государственных реестров и других открытых источников.

Для идентификации клиента-резидента Украины субъект может запросить ФИО, дату рождения, паспортные данные и ИНН, если клиент физическое лицо.

Кроме того, могут потребовать регистрационный номер и реквизиты банковского счета, если клиент ФЛП.

Также требуют наименование, местонахождение, регистрационный номер, идентификационные данные лиц, которые имеют право распоряжаться активами компании и реквизиты банковского счета (если клиент является юридическим лицом).