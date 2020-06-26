Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя

Одной из разновидностей двигателей внутреннего сгорания (ДВС) являются поршневые модели. Постоянное увеличение газообразных продуктов сгораемого тела приводит к появлению поступательного движения в поршне. Энергия передается от поршня коленчатому валу, что и становится причиной появления крутящего момента.

Аналитики автомобильного рынка говорят, что поршневые двигатели – это одна из наиболее распространенных модификаций тепловых двигателей. Устанавливают его в воздушном и в наземном транспорте, внутри буровой и строительной техники. Список продолжать можно долго, потому что производители оценили эксплуатационные характеристики модели.

Обеспечение стабильной работы

Долговечность двигателя зависит от сочетания нескольких факторов. Первый – это выбор оригинального мотора, который имеет сертификаты соответствия. Второй фактор – это соблюдение правил эксплуатации и обязательное прохождение технических осмотров. Если неисправности не удалось избежать, то ремонт проводят в авторизованном сервисном центре с использованием оригинальных деталей. Третий фактор, который часто игнорируют, касается использования качественного топлива и сопутствующей аппаратуры.

Рекомендации по выбору ТНВД

Стабильная подача топлива к форсункам двигателя – это задача, с которой справляется топливный насос высокого давления (ТНВД). Встретить его можно на современных дизельных и бензиновых машинах. Особенность качественного ТНВД, о котором можно больше узнать тут – www.steering.com.ua/catalog/toplivnaya-apparatura/tnvd-common-rail-379, это способность в нужное время подать строго определенный объем топлива. Всецело оценить его возможности можно только в одном случае, если была правильно выбрана и установлена нужная модель упомянутого гаджета. Классификация основана на нескольких факторах, например, тип привода плунжера, механизм непосредственного действия или аккумуляторный.

Способы дозирования топлива в ТНВД

На этапе выбора подходящей модели изучают эксплуатационные характеристики насоса. В зависимости от типа дозирования топлива, выделяют три модификации. К первой относятся модели с отсечкой в конце подачи, а ко второй – с дросселированием на впуске. Помимо этого, выделяют еще третий вариант, в котором сочетаются обе перечисленные выше опции. Отдельно стоит убедиться в наличии гарантии производителя и возможности получить обслуживание в авторизованном сервисном центре.