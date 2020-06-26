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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев
26 июня 2020 Просмотров: 47 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Кабинет министров отменил обязательную самоизоляцию для иностранцев, въезжающих в Украину, при условии прохождения теста на коронавирусную болезнь методом ПЦР.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление было одобрено на заседании правительства в четверг, 25 июня, с доработкой в однодневный срок.

Представляя проект документа министр Максим Степанов уточнил, что проектом вносятся изменения в постановление Кабмина №392 от 20 мая.

"Предлагается возможность прекращения режима самоизоляции или обсервации для людей, которые пересекают государственную границу (то есть, это иностранцы или лица без гражданства) или контрольные пункты пропуска с временно оккупированными территориями в случае получения негативного результата тестирования на COVID-19 метопом ПЦР", – сказал Степанов.

Министр добавил, что также предлагается уточнить требования к полису страхования для иностранцев при въезде в Украину.

"Также предлагается исключить из случаев обязательной самоизоляции или обсервации участников вступительных испытаний, в частности, для вступления через образовательные центры "Крым-Украина" или "Донбасс-Украина", – добавил Степанов.

Министр уточнил, что проектом решения также предлагается предоставить право Центрам предоставления административных услуг самостоятельно определять начало своей работы.

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Комментарии к статье «Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев»

Кабинет министров отменил обязательную самоизоляцию для иностранцев, въезжающих в Украину, при условии прохождения теста на коронавирусную болезнь методом ПЦР.

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