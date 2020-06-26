Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам

После демонтажа трамвайных путей в Краматорске остались шпалы, которые решением горсовета передали пограничникам. Также Департамент гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой областной военно-гражданской администрации принял решение предоставить пограничникам деревянный брус и сетку-рабицу. Эти материалы будут использованы для оборудования траншей, блиндажей и других укрытий для пограничных нарядов, несущих службу на линии разграничения. В частности, на контрольном посту «Майорск», который расположен в непосредственной близости от огневых позиций боевиков.

Такая поддержка местных органов власти важна для пограничников, поскольку позволяет укрепить безопасность людей, которые постоянно находятся на боевых позициях и в контрольных пунктах въезда-выезда. Спасибо за поддержку. Вместе победим!, - отметили в Госпогранслуужбе.