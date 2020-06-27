Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней

На фоне увеличения заболеваемости коронавирусом Всемирная организация здравоохранения сделала печальный прогноз: миллионы людей могут умереть, если в мире случится вторая волна эпидемии COVID-19.

Об этом в эфире итальянского телевидения заявила Раньери Гуэрра, помощница гендиректора ВОЗ по стратегическим вопросам.

Специалистка рассказала, что сейчас пандемия разворачивается по тому же сценарию, что некогда Испанский грипп.

"Испанский грипп вел себя так же, как и COVID: летом он отступил и яростно восстановился в сентябре и октябре, в результате чего во время второй волны умерли 50 миллионов человек", - сказала она.