|27 июня 2020
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На фоне увеличения заболеваемости коронавирусом Всемирная организация здравоохранения сделала печальный прогноз: миллионы людей могут умереть, если в мире случится вторая волна эпидемии COVID-19.
Об этом в эфире итальянского телевидения заявила Раньери Гуэрра, помощница гендиректора ВОЗ по стратегическим вопросам.
Специалистка рассказала, что сейчас пандемия разворачивается по тому же сценарию, что некогда Испанский грипп.
"Испанский грипп вел себя так же, как и COVID: летом он отступил и яростно восстановился в сентябре и октябре, в результате чего во время второй волны умерли 50 миллионов человек", - сказала она.
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27 июня 2020
• Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней
• В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19
• Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд
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• Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам
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• В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу
• Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев
• Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов
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• В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО
• В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина
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24 июня 2020
• ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля
• Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности
• В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии
• Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети
23 июня 2020
• НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале
• SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности
• Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска
• Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете
• В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября
• Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах
22 июня 2020
• В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?
• Украина попала в топ стран по новым случаям заболеваемости коронавирусом
• Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона
21 июня 2020
• Итоговая аттестация для школьников отменена: Зеленский подписал закон
• Основные и дополнительные характеристики в кофемашинах: на что обратить внимание при выборе
• В Украине обновили правила адаптивного карантина: список запретов
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На фоне увеличения заболеваемости коронавирусом Всемирная организация здравоохранения сделала печальный прогноз: миллионы людей могут умереть, если в мире случится вторая волна эпидемии COVID-19.