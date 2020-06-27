 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней
27 июня 2020 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На фоне увеличения заболеваемости коронавирусом Всемирная организация здравоохранения сделала печальный прогноз: миллионы людей могут умереть, если в мире случится вторая волна эпидемии COVID-19.

Об этом в эфире итальянского телевидения заявила Раньери Гуэрра, помощница гендиректора ВОЗ по стратегическим вопросам.

Специалистка рассказала, что сейчас пандемия разворачивается по тому же сценарию, что некогда Испанский грипп.

"Испанский грипп вел себя так же, как и COVID: летом он отступил и яростно восстановился в сентябре и октябре, в результате чего во время второй волны умерли 50 миллионов человек", - сказала она.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

27 июня 2020

Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней

В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд

26 июня 2020

Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам

«Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса

В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу

Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев

Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов

Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя

В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО

В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина

25 июня 2020

Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд

Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать

Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь

24 июня 2020

ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля

Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности

В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии

Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети

23 июня 2020

НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале

SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности

Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска

Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете

В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября

Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах

22 июня 2020

В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?

Украина попала в топ стран по новым случаям заболеваемости коронавирусом

Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона

21 июня 2020

Итоговая аттестация для школьников отменена: Зеленский подписал закон

Основные и дополнительные характеристики в кофемашинах: на что обратить внимание при выборе

В Украине обновили правила адаптивного карантина: список запретов

«Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд

Также в разделе

Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам

— 26 июня 2020 —

Пограничникам передали шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске. Стройматериалы, которые передали пограничникам местные власти, помогут укрепить позиции первого оборонительного рубежа, - сообщает Госпогранслужба Украины.

Читать далее ⇒

Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев

— 26 июня 2020 —

Кабинет министров отменил обязательную самоизоляцию для иностранцев, въезжающих в Украину, при условии прохождения теста на коронавирусную болезнь методом ПЦР.

Читать далее ⇒

Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов

— 26 июня 2020 —

Закон о финансовом мониторинге обязывает адвокатов и нотариусов проверять средства своих клиентов, а также закон обязывает снизить лимит для переводов денег без идентификации клиентов.

Читать далее ⇒

Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя

— 26 июня 2020 —

Одной из разновидностей двигателей внутреннего сгорания (ДВС) являются поршневые модели. Постоянное увеличение газообразных продуктов сгораемого тела приводит к появлению поступательного движения в поршне. Энергия передается от поршня коленчатому валу, что и становится причиной появления крутящего момента.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней»

На фоне увеличения заболеваемости коронавирусом Всемирная организация здравоохранения сделала печальный прогноз: миллионы людей могут умереть, если в мире случится вторая волна эпидемии COVID-19.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина

Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу

Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска

В Украине с начала лета утонули 100 человек

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд

Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд

НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса

Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона

«Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

27 июня 2020

Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней

В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд

26 июня 2020

Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам

«Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса

В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу

Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев

Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов

Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя

В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО

В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина

25 июня 2020

Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд

Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать

Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь

24 июня 2020

ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля

Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности

В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии

Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети

23 июня 2020

НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале

SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности

Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска

Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете

В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября

Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах

22 июня 2020

В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?

Украина попала в топ стран по новым случаям заболеваемости коронавирусом

Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона

21 июня 2020

Итоговая аттестация для школьников отменена: Зеленский подписал закон

Основные и дополнительные характеристики в кофемашинах: на что обратить внимание при выборе

В Украине обновили правила адаптивного карантина: список запретов

«Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top