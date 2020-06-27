Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры

В Европе придумали, как можно повысить безопасность на дорогах. Утвержден радикальный план, который содержит много нововведений. Однако главное новшество — оснащение транспортных средств алкотестером. Это поможет уменьшить количество пьяных ДТП, которые ежедневно происходят в огромном количестве. Об этом сообщает inews.co.uk.

С 2022 года в новых машинах должен быть установлен алкотестер. До 2024 года устройство должно появиться во всех автомобилях.

Основная цель алкотестера – не дать возможность выпившему водителю завести автомобиль. Перед началом движения автомобилист будет обязан "подуть в трубочку", и если тестер покажет положительный результат на наличие алкоголя, двигатель машины попросту не запустится.

Помимо этого, в рамках плана повышения безопасности ДД автомобили будут обязаны иметь:

систему автоторможения

интеллектуальную систему контроля скорости

функцию обнаружение усталости

автоматическое включение всех четырех указателей поворота при резком торможении

систему предупреждения при движении задним ходом

систему удержания в полосе движения

"черный ящик"

точный датчик давления в шинах

улучшенные подголовники

Считается, что благодаря этим мерам к 2038 году количество погибших при ДТП сократиться на 25 000, а травмированных – на 140 000. Экспертные органы Европейского Союза отмечают, что в 90% несчастных случаев на дороге виноват человеческий фактор.