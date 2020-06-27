Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры

|27 июня 2020
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В Европе придумали, как можно повысить безопасность на дорогах. Утвержден радикальный план, который содержит много нововведений. Однако главное новшество — оснащение транспортных средств алкотестером. Это поможет уменьшить количество пьяных ДТП, которые ежедневно происходят в огромном количестве. Об этом сообщает inews.co.uk.
С 2022 года в новых машинах должен быть установлен алкотестер. До 2024 года устройство должно появиться во всех автомобилях.
Основная цель алкотестера – не дать возможность выпившему водителю завести автомобиль. Перед началом движения автомобилист будет обязан "подуть в трубочку", и если тестер покажет положительный результат на наличие алкоголя, двигатель машины попросту не запустится.
Помимо этого, в рамках плана повышения безопасности ДД автомобили будут обязаны иметь:
Считается, что благодаря этим мерам к 2038 году количество погибших при ДТП сократиться на 25 000, а травмированных – на 140 000. Экспертные органы Европейского Союза отмечают, что в 90% несчастных случаев на дороге виноват человеческий фактор.
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• Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней
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• Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд
26 июня 2020
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• В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу
• Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев
• Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов
• Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя
• В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО
• В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина
25 июня 2020
• Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд
• Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать
• Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь
24 июня 2020
• ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля
• Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности
• В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии
• Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети
23 июня 2020
• НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале
• SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности
• Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска
• Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете
• В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября
• Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах
22 июня 2020
• В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?
• Украина попала в топ стран по новым случаям заболеваемости коронавирусом
• Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона
21 июня 2020
• Итоговая аттестация для школьников отменена: Зеленский подписал закон
• Основные и дополнительные характеристики в кофемашинах: на что обратить внимание при выборе
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В Европе придумали, как можно повысить безопасность на дорогах. Утвержден радикальный план, который содержит много нововведений. Однако главное новшество — оснащение транспортных средств алкотестером. Это поможет уменьшить количество пьяных ДТП, которые ежедневно происходят в огромном количестве. Об этом сообщает inews.co.uk.