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Бездумная исполнительность

Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры
27 июня 2020 Просмотров: 52 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Европе придумали, как можно повысить безопасность на дорогах. Утвержден радикальный план, который содержит много нововведений. Однако главное новшество — оснащение транспортных средств алкотестером. Это поможет уменьшить количество пьяных ДТП, которые ежедневно происходят в огромном количестве. Об этом сообщает inews.co.uk.

С 2022 года в новых машинах должен быть установлен алкотестер. До 2024 года устройство должно появиться во всех автомобилях.

Основная цель алкотестера – не дать возможность выпившему водителю завести автомобиль. Перед началом движения автомобилист будет обязан "подуть в трубочку", и если тестер покажет положительный результат на наличие алкоголя, двигатель машины попросту не запустится.  

Помимо этого, в рамках плана повышения безопасности ДД автомобили будут обязаны иметь:

  • систему автоторможения
  • интеллектуальную систему контроля скорости
  • функцию обнаружение усталости
  • автоматическое включение всех четырех указателей поворота при резком торможении
  • систему предупреждения при движении задним ходом
  • систему удержания в полосе движения
  • "черный ящик"
  • точный датчик давления в шинах
  • улучшенные подголовники

Считается, что благодаря этим мерам к 2038 году количество погибших при ДТП сократиться на 25 000, а травмированных – на 140 000. Экспертные органы Европейского Союза отмечают, что в 90% несчастных случаев на дороге виноват человеческий фактор.

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В Европе придумали, как можно повысить безопасность на дорогах. Утвержден радикальный план, который содержит много нововведений. Однако главное новшество — оснащение транспортных средств алкотестером. Это поможет уменьшить количество пьяных ДТП, которые ежедневно происходят в огромном количестве. Об этом сообщает inews.co.uk.

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