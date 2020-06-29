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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску
29 июня 2020 Просмотров: 41 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Пока в Украине растет смертность от коронавируса, в Министерстве здравоохранения дали рекомендации относительно ношения маски на пляже. Там считают, что горазд важнее соблюдать социальную дистанцию. Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

 В МОЗ напомнили, что маску нужно носить в помещении и при большом скоплении людей, а на открытом воздухе делать это нет необходимости.

При этом отдыхающие на пляже должны быть на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. За соблюдением этой и других норм должны следить мер органы местного самоуправления вместе с Госпродпотребслужбой.

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Комментарии к статье «Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску»

Пока в Украине растет смертность от коронавируса, в Министерстве здравоохранения дали рекомендации относительно ношения маски на пляже. Там считают, что горазд важнее соблюдать социальную дистанцию. Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

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