Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску

Пока в Украине растет смертность от коронавируса, в Министерстве здравоохранения дали рекомендации относительно ношения маски на пляже. Там считают, что горазд важнее соблюдать социальную дистанцию. Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

В МОЗ напомнили, что маску нужно носить в помещении и при большом скоплении людей, а на открытом воздухе делать это нет необходимости.

При этом отдыхающие на пляже должны быть на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. За соблюдением этой и других норм должны следить мер органы местного самоуправления вместе с Госпродпотребслужбой.