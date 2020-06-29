|29 июня 2020
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Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона человек, тогда как количество зараженных в мире достигло 10,1 млн. Об этом свидетельствуют подсчеты Reuters.
Данные за период 1 по 27 июня показывают, что от коронавируса в мире каждые 24 часа умирает более 4 тыс. 700 человек, каждый час - 196 человек, или один человек - каждые 18 секунд.
Несмотря на то, что общий уровень смертности в последние недели снизился, эксперты в области здравоохранения выразили обеспокоенность по поводу рекордного количества новых случаев заражения в таких странах, как США, Индия и Бразилия, а также новых вспышек в некоторых частях Азии.
Около четверти всех смертей приходятся на США. Всплеск заболеваемости был наиболее выражен в нескольких южных и западных штатах. В воскресенье официальные лица США сообщили о 44 тыс. 700 новых инфицированных и еще 508 летальных случаях.
Заболеваемость также быстро растет в Латинской Америке - в воскресенье она превысила показатели по Европе. Такая ситуация делает регион вторым наиболее пострадавшим от пандемии после Северной Америки.
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29 июня 2020
• Каждый час умирает почти 200 человек: Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона
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28 июня 2020
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27 июня 2020
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• Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры
• Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли
• Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней
• В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19
• Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд
26 июня 2020
• Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам
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• В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу
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• Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов
• Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя
• В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО
• В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина
25 июня 2020
• Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд
• Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать
• Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь
24 июня 2020
• ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля
• Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности
• В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии
• Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети
23 июня 2020
• НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале
• SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности
• Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска
• Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете
• В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября
• Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах
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Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона человек, тогда как количество зараженных в мире достигло 10,1 млн. Об этом свидетельствуют подсчеты Reuters.