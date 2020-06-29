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Бездумная исполнительность

Каждый час умирает почти 200 человек: Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона
29 июня 2020 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона человек, тогда как количество зараженных в мире достигло 10,1 млн. Об этом свидетельствуют подсчеты Reuters.

Данные за период 1 по 27 июня показывают, что от коронавируса в мире каждые 24 часа умирает более 4 тыс. 700 человек, каждый час - 196 человек, или один человек - каждые 18 секунд.

Несмотря на то, что общий уровень смертности в последние недели снизился, эксперты в области здравоохранения выразили обеспокоенность по поводу рекордного количества новых случаев заражения в таких странах, как США, Индия и Бразилия, а также новых вспышек в некоторых частях Азии.

Около четверти всех смертей приходятся на США. Всплеск заболеваемости был наиболее выражен в нескольких южных и западных штатах. В воскресенье официальные лица США сообщили о 44 тыс. 700 новых инфицированных и еще 508 летальных случаях.

Заболеваемость также быстро растет в Латинской Америке - в воскресенье она превысила показатели по Европе. Такая ситуация делает регион вторым наиболее пострадавшим от пандемии после Северной Америки.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Каждый час умирает почти 200 человек: Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона»

Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона человек, тогда как количество зараженных в мире достигло 10,1 млн. Об этом свидетельствуют подсчеты Reuters.

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