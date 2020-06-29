|29 июня 2020
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29 июня 2020
• Каждый час умирает почти 200 человек: Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона
• Получаем фрибет по промокоду
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• Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску
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— 29 июня 2020 —
Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона человек, тогда как количество зараженных в мире достигло 10,1 млн. Об этом свидетельствуют подсчеты Reuters.
— 29 июня 2020 —
«БетСити» - популярный букмекер. Это крупная компания, которая работает официально и имеет лицензию. Новичков тут приветствуют мощной наградой – фрибетом. Используйте для этого промокод. Забрать его можно с сайта бесплатно. Как использовать промокод правильно?
— 29 июня 2020 —
Пока в Украине растет смертность от коронавируса, в Министерстве здравоохранения дали рекомендации относительно ношения маски на пляже. Там считают, что горазд важнее соблюдать социальную дистанцию. Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.
— 27 июня 2020 —
В Европе придумали, как можно повысить безопасность на дорогах. Утвержден радикальный план, который содержит много нововведений. Однако главное новшество — оснащение транспортных средств алкотестером. Это поможет уменьшить количество пьяных ДТП, которые ежедневно происходят в огромном количестве. Об этом сообщает inews.co.uk.
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29 июня 2020
• Каждый час умирает почти 200 человек: Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона
• Получаем фрибет по промокоду
• Пенсионному фонду не хватает денег, правительство планирует отменить часть пенсий
• Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску
• Рейтинг легальных букмекерских контор
28 июня 2020
• 39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня
27 июня 2020
• Кабмин рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен
• Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры
• Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли
• Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней
• В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19
• Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд
26 июня 2020
• Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам
• «Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса
• В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу
• Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев
• Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов
• Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя
• В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО
• В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина
25 июня 2020
• Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд
• Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать
• Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь
24 июня 2020
• ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля
• Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности
• В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии
• Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети
23 июня 2020
• НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале
• SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности
• Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска
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