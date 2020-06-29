Получаем фрибет по промокоду

«БетСити» - популярный букмекер. Это крупная компания, которая работает официально и имеет лицензию. Новичков тут приветствуют мощной наградой – фрибетом. Используйте для этого промокод. Забрать его можно с сайта бесплатно. Как использовать промокод правильно?

Пройдите на официальный сайт букмекера City-Promokod.ru и начните регистрацию. Подарок действителен только для новых беттеров. Заполните регистрационную форму. В поле, где требуется указать промокод напишите комбинацию символов или слово “BETMAX”. Лучше всего скопировать его. Активация происходит моментально.

Суть промо-акции заключается в предоставлении свободной ставки. Размер фрибета составляет 50% от размера первого внесенного депозита.

Условия использования фрибета

Букмекер «БетСити» обозначил четкие условия, как использовать предоставленный подарок. Бонусные деньги можно поставить на любое событие из пре-матч или лайв линии. Исход может быть также любым (основной или дополнительный). Главное, чтобы минимальный размер коэффициента (экспресса или ординара) был не меньше 1,8.

У бонуса есть конкретные сроки действия. Получив фрибет по промокоду, у вас есть тридцать дней. Успейте сделать за этот период ставку. В противном случае, подарок, предоставленный букмекером, будет аннулирован.

В случае, если ставка сыграет, то вы получите сумму выигрыша за минусом размера фрибета на реальный счет в «БетСити».