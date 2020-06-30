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Бездумная исполнительность

За нетрезвое вождение с 1 июля ужесточают наказание
30 июня 2020 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С завтрашнего дня, 1 июля, в Украине управление автомобилем в нетрезвом состоянии станет уголовным проступком, а штрафы вырастут до 5 раз, передает УНН.

Так, с 1 июля 2020 года вступает в силу закон от 22 ноября 2018 года № 2617-VIII, которым вводится институт уголовных проступков.

В частности, уголовным проступком станет управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Сумма штрафа за вождение в нетрезвом состоянии ранее составляла 10 200 грн.

Однако Уголовный кодекс будет дополнен ст. 286-1, согласно которой наказываются штрафом от 17 000 до 34 000 грн с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет следующие нарушения:

  • управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;
  • передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов;
  • отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;
  • употребление водителем транспортного средства после ДТП с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначенный медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского освидетельствования до принятия решения об освобождении от проведения такого медицинского освидетельствования.

Повторное совершение действий наказывается штрафом в размере до 51 000 грн с лишением права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет. Если же человек в нетрезвом виде спровоцирует ДТП с телесными повреждениями, то будет нести уголовную ответственность.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «За нетрезвое вождение с 1 июля ужесточают наказание»

С завтрашнего дня, 1 июля, в Украине управление автомобилем в нетрезвом состоянии станет уголовным проступком, а штрафы вырастут до 5 раз, передает УНН.

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