|30 июня 2020
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С завтрашнего дня, 1 июля, в Украине управление автомобилем в нетрезвом состоянии станет уголовным проступком, а штрафы вырастут до 5 раз, передает УНН.
Так, с 1 июля 2020 года вступает в силу закон от 22 ноября 2018 года № 2617-VIII, которым вводится институт уголовных проступков.
В частности, уголовным проступком станет управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
Сумма штрафа за вождение в нетрезвом состоянии ранее составляла 10 200 грн.
Однако Уголовный кодекс будет дополнен ст. 286-1, согласно которой наказываются штрафом от 17 000 до 34 000 грн с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет следующие нарушения:
Повторное совершение действий наказывается штрафом в размере до 51 000 грн с лишением права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет. Если же человек в нетрезвом виде спровоцирует ДТП с телесными повреждениями, то будет нести уголовную ответственность.
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30 июня 2020
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• За нетрезвое вождение с 1 июля ужесточают наказание
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• Уровень теневой экономики в Украине упал ниже 30%
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29 июня 2020
• Каждый час умирает почти 200 человек: Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона
• Получаем фрибет по промокоду
• Пенсионному фонду не хватает денег, правительство планирует отменить часть пенсий
• Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску
• Рейтинг легальных букмекерских контор
28 июня 2020
• 39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня
27 июня 2020
• Кабмин рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен
• Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры
• Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли
• Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней
• В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19
• Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд
26 июня 2020
• Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам
• «Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса
• В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу
• Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев
• Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов
• Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя
• В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО
• В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина
25 июня 2020
• Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд
• Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать
• Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь
24 июня 2020
• ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля
• Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности
• В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии
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Комментарии к статье «За нетрезвое вождение с 1 июля ужесточают наказание»
С завтрашнего дня, 1 июля, в Украине управление автомобилем в нетрезвом состоянии станет уголовным проступком, а штрафы вырастут до 5 раз, передает УНН.