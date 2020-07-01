Украина вошла в топ-10 крупнейших торговцев водкой

Украина вошла в топ-10 стран с наивысшим положительным балансом в торговле водкой на международном рынке. Об этом пишет worldstopexports.com.

Топ-10 крупнейших торговцев водкой выглядит следующим образом:

Швеция: 438,7 млн дол. Франция: 275,9 млн дол. Россия: 103 млн дол. Польша: 99,2 млн дол. Нидерланды: 78,6 млн дол. Финляндия: 70,9 млн дол. Латвия: 33,4 млн дол. Беларусь: 31,7 млн дол. Италия: 25,3 млн дол. Украина: 13,4 млн дол.

"Приведенные статистические данные демонстрируют излишек между стоимостью экспортируемого и импортируемого продукта", - говорится в сообщении.

Справка: Положительный торговый баланс говорит о спросе товаров данной страны на международном рынке, а также о том, что страна не потребляет всё то, что производит.