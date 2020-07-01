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Бездумная исполнительность

4 причины купить ящик для инструментов

Татьяна Ковалева
1 июля 2020 Просмотров: 21  

Ящик для инструмента – это специальный бокс для хранения рабочих девайсов, который характеризуют как особо вместительный и функциональный. Внутри такого кейса обычно есть несколько десятков отделений и отделов, в которые можно помещать рабочие девайсы. Некоторые ящики оснащены внутри прослойкой из мягких материалов, которая смягчает удары, а значит, защищает инструменты от износа и повреждений.

Ящик для хранения рабочих девайсов мастера чаще всего имеет прямоугольную форму, дно, съемную крышку, отсеки и торцевые стенки. Но есть и другие варианты моделей, которые отличатся формой, наличием или типом крышки, и ценой. Чтобы ящик было удобно переносить в руках, на крышке, как правило, есть ручка.

Ящик может быть в виде:

  • кейса. Такой кейс для инструмента отличается раскладной конструкцией, наличием на внутренних стенках держателей для отверток, плоскогубцев и т.д.;
  • контейнера. Ящик в форме трапеции или прямоугольника, стенки и дно которого неподвижно скреплены, а его верхняя часть закрывается крышкой. Во внутренней части такого изделия есть много отделов, в которых хранят детали крепления и непосредственно инструменты. Большинство ящиков-контейнеров оснащены колесиками и вытягиваемыми небольшими коробками;
  • складной конструкции. Такой ящик отличается особой эргономичностью. В разложенном виде такое изделие позволяет быстро найти нужную вещь, а в сложенном существенно экономит пространство.

Среди преимуществ ящиков для инструмента стоит выделить:

  1. Надежность. Дно такого ящика отличается невероятной прочностью и рассчитано на большую нагрузку под весом тяжелых инструментов. Оно довольно толстое, сделанное из крепкого, износостойкого материала. Благодаря этому кейс можно использовать для переноски всех необходимых инструментов и не бояться, что он сломается в самый неподходящий момент.
  2. Вместительность. Ящик занимает очень мало места, при этом отличается хорошей вместительностью. Наличие в нем множества удобных отсеков позволяет правильно разместить массу инструментов и расходных материалов (гвоздей, саморезов и т.д.). Компактные размеры аксессуара дают возможность не занимать лишнее рабочее пространство.
  3. Правильная организация хранения. Так как все рабочие девайсы правильно размещены и находятся в одном месте, их можно быстро найти, не проводя поисковых операций по всему дому или гаражу. Когда мастер точно знает, где находится его инструмент, он может быстрее приступить к работе, а значит и оперативной ее выполнить.
  4. Удобство транспортировки. Ящик – это лучший вариант для безопасной и комфортной переноски большого числа инструментов. Особенно полезный он может стать мастерам, которые часто совершают работы на выездах (электромонтерам, строителям).

Ящики производят из различных материалов. Они могут быть пластиковыми, металлическими или деревянными. Каждый материал имеет свои достоинства, поэтому при выборе изделия стоит учитывать личные потребности и требования к аксессуару.

Ящики для инструментов — это долговечные, надежные изделия, которые помогут организовать рабочее пространство как домашнего мастера, так и профессионала. С их помощью можно удобно разместить, хранить и транспортировать рабочие девайсы.

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