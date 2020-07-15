Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%

За первую половину 2020 года товарооборот Украины достиг 47,3 млрд долл., при этом импорт составил 24,3 млрд долл., что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

"За первую половину 2020 года товарооборот Украины составил 47,3 млрд долл. В Украину импортировали товаров на более 24,3 млрд долл. (по сравнению с первым полугодием 2019 года импорт уменьшился на 3,4 млрд долл. или на 12%). Экспортировали из Украины на 23 млрд долл. (уменьшение экспорта составило 1,6 млрд долл. или на 6%)", - говорится в сообщении.

Соответственно, сальдо (разница между импортом и экспортом) - отрицательное - 1,4 млрд долл.

Больше всего импортировали из:

Китая - 15% от общего импорта

Германии - 9%

Российской Федерации - 9%.

Чаще всего импортировали:

Топлива минеральные; нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные;

Реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части;

Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование.

Главные партнеры по экспорту:

Китай - 13% от общего экспорта

Польша - 6%

Российская Федерация - 6%.

Чаще всего экспортировали: