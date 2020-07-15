В Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что в школах с 1 сентября учителям и школьникам будут измерять температуру перед допуском к занятиям, в то время, как в Минобразования планируют начать учебный год для первокурсников с 17 сентября.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Обязательным будет измерение температуры для всех сотрудников, которые приходят на работу. Обязательное измерение температуры для детей", - прокомментировал министр.

Сотрудники школы и ученики, у которых температура окажется выше 37,2 градусов, будут недопущены к работе и занятиям соответственно.

При этом родители, которые приводят детей в школу, должны будут использовать маски или респираторы.

В школах должны быть обустроены места для обработки рук антисептиками.

Степанов отметил, что такие правила являются общими.

Министр пообещал, что полностью правила посещения школ с 1 сентября будут разработаны и поданы на утверждение на следующей неделе.