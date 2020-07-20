Как выбрать букет роз на День рождения?

Каждый день профессиональные флористы создают шедевры, покоряя невероятными композициями сердца миллионов. Какой заказать букет роз на День рождения? Для начала определимся с внешним оформлением, количеством и цветовой гаммой бутонов.

Все более популярны цветы в коробке. Они не требовательны в уходе, радуют притягательным ароматом и безупречным внешним видом в течение долгого времени. Розы разных сортов и оттенков выкладываются в круглую или прямоугольную коробку. Элегантно смотрится микс букетов: розы с ромашками, пионами, альстромериями, лилиями. Эффектное дополнение - французские пирожные, алкоголь, плюшевый мишка или ювелирное украшение. Искушенным, требовательным натурам предлагаем розы в шляпной коробке. Сочетание строгого стиля и роскоши - символ благополучия, достатка.

Компания AnnetFlowers предлагает доставку роз по Киеву и Украине. Заглядывайте на сайт https://www.annetflowers.com.ua/bukety-iz-roz/ . Выбирайте понравившийся вариант, оставляйте заявку. Остальное мы берем на себя. Никаких хлопот, дополнительных материальных вложений. Выполним заказ оперативно, поможем удивить вторую половинку. Предлагаем розы:

белые;

красные;

пионовидные;

розовые;

голландские;

кустовые.

Хит продаж - 51, 101 роза. А также бутоны, уложенные в коробку “сердце”.

Цветовая гамма

О чем говорит цвет букета? Давайте разбираться.

Красный - желание, страсть. Можно ли дарить розы мужчинам и женщинам, не испытывая при этом романтических чувств? Конечно! Тогда цветы символизируют успех, благополучие, здоровье. Белый - чистота. Универсальный букет, который подойдет каждому независимо от возраста, статуса. Если молодой человек дарит девушке белые розы на День рождения, это символ его трепетных, нежных чувств. Желтый - символ измены, разлуки. Поэтому будьте осторожны. Также цвет говорит о значимых достижениях, успехе, благополучии. Дарите букет родителям, друзьям, знакомым, детям. Нежные тона. Когда-то дарили только девушкам. Сейчас же цветы пастельных оттенков преподносят женщинам любого возраста. Не рекомендуется дарить бордовые розы даме в солидном возрасте. Букет может напомнить о годах.

Если роскошным букетом удивить сложно? Присмотритесь к сладким наборам. Фруктовые корзинки от “Аннетфловерс” еще никого не оставили равнодушными. Хотите устроить незабываемый праздник родным и близким? Поможем реализовать смелые идеи!