Украинцам открыли границы еще 13 стран

|21 июля 2020
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Для украинцев открылись для въезда еще 13 стран. По состоянию на сейчас таких стран уже 39. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.
Он пояснил, что за неделю добавились, в частности, Болгария, Мальдивы, ОАЭ.
"Не в каждом случае речь идет о совершенно свободном въезде, надо руководствоваться решениями власти, поэтому я прошу перед въездом проверять информацию", - сказал Кулеба.
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15 июля 2020
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• Местные выборы в Украине состоятся 25 октября
• Минздрав намерен пересмотреть критерий для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны
• Онлайн-сервисы обмена валют: особенности и преимущества
• В Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
• Суд в ЕС отменил рекордный штраф в 13 млрд евро для Apple
• Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%
14 июля 2020
• Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине
• В Украине карантин могут продлить еще на месяц
• МИД обновил рейтинг популярных стран для путешествий среди украинцев
• Элитная швейцарская косметика Valmont
• В Украине рассматривается возможность учебы детей в две смены
• Сорочинскую ярмарку-2020 отменили
13 июля 2020
• Импорт вина в Украину превышает экспорт в 11 раз
• НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%"
12 июля 2020
• В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек
• Украинцы смогут выходить на пенсии раньше 60 лет. Такое право будет не у всех
7 июля 2020
• Суркис задекларировал самый дорогой автомобиль среди нардепов
• Рейтинг лучших вузов страны возглавили учебные заведения из Киева
• Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень
6 июля 2020
• Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
• Количество медиков, инфицированных коронавирусом, превысило 7000
5 июля 2020
• В Минобразования хотят отменить ВНО для заочников
• Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска
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Комментарии к статье «Украинцам открыли границы еще 13 стран»
Для украинцев открылись для въезда еще 13 стран. По состоянию на сейчас таких стран уже 39. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.