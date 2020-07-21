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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украинцам открыли границы еще 13 стран
21 июля 2020 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Для украинцев открылись для въезда еще 13 стран. По состоянию на сейчас таких стран уже 39. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

Он пояснил, что за неделю добавились, в частности, Болгария, Мальдивы, ОАЭ.

"Не в каждом случае речь идет о совершенно свободном въезде, надо руководствоваться решениями власти, поэтому я прошу перед въездом проверять информацию", - сказал Кулеба.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Украинцам открыли границы еще 13 стран»

Для украинцев открылись для въезда еще 13 стран. По состоянию на сейчас таких стран уже 39. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

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