|22 июля 2020
|Просмотров: 52
|
С начала года в Украине 11 тыс. 956 детям в возрасте до 1 года выдали паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Об этом сообщили УНН в ответ на запрос в Государственной миграционной службы Украины.
"Сообщаем, что количество выданных паспортов гражданина Украины для выезда за границу детям в возрасте до 1 года с начала текущего года составила 11 тыс. 956", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, в 2019 году загранпаспорт выдали 56 тыс. 591 ребенку.
22 июля 2020
• Около 12 тыс. младенцев в этом году уже получили загранпаспорта
• В Константиновке несовершеннолетний расстрелял двух мужчин, защищая отца
21 июля 2020
• Украинцам открыли границы еще 13 стран
20 июля 2020
• ФК "Шахтер" установил рекорд Украины
• Как выбрать букет роз на День рождения?
• Роналду признан самым популярным спортсменом мира
• Обзор интернет-магазина кровельных материалов «ЕвроКровля»
• Янукович купил дом в элитном поселке под Москвой за 52 миллиона долларов
15 июля 2020
• УАФ представила новый дизайн формы сборной Украины
• Местные выборы в Украине состоятся 25 октября
• Минздрав намерен пересмотреть критерий для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны
• Онлайн-сервисы обмена валют: особенности и преимущества
• В Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
• Суд в ЕС отменил рекордный штраф в 13 млрд евро для Apple
• Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%
14 июля 2020
• Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине
• В Украине карантин могут продлить еще на месяц
• МИД обновил рейтинг популярных стран для путешествий среди украинцев
• Элитная швейцарская косметика Valmont
• В Украине рассматривается возможность учебы детей в две смены
• Сорочинскую ярмарку-2020 отменили
13 июля 2020
• Импорт вина в Украину превышает экспорт в 11 раз
• НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%"
12 июля 2020
• В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек
• Украинцы смогут выходить на пенсии раньше 60 лет. Такое право будет не у всех
7 июля 2020
• Суркис задекларировал самый дорогой автомобиль среди нардепов
• Рейтинг лучших вузов страны возглавили учебные заведения из Киева
• Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень
6 июля 2020
• Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
• Количество медиков, инфицированных коронавирусом, превысило 7000
— 21 июля 2020 —
Для украинцев открылись для въезда еще 13 стран. По состоянию на сейчас таких стран уже 39. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.
— 20 июля 2020 —
Каждый день профессиональные флористы создают шедевры, покоряя невероятными композициями сердца миллионов. Какой заказать букет роз на День рождения? Для начала определимся с внешним оформлением, количеством и цветовой гаммой бутонов.
— 20 июля 2020 —
Интернет-магазин кровельных материалов «ЕвроКровля» — это доставка материалов для кровли, фасадов, мансардных окон, чердачных лестниц, систем вентиляции, дымоходов, теплоизоляции и многого другого по всей Украине. Компания предлагает товар для самовывоза, организует доставку курьером (по Херсону, Николаеву, Одессе) или наемным грузовым транспортом (в другие города).
— 20 июля 2020 —
Беглый президент Виктор Янукович, 70-летие которого недавно праздновали в казино в российском Сочи, приобрел дом в подмосковном поселке Барвиха, который славится элитной недвижимостью.
Приветствую, гость! Вход
22 июля 2020
• Около 12 тыс. младенцев в этом году уже получили загранпаспорта
• В Константиновке несовершеннолетний расстрелял двух мужчин, защищая отца
21 июля 2020
• Украинцам открыли границы еще 13 стран
20 июля 2020
• ФК "Шахтер" установил рекорд Украины
• Как выбрать букет роз на День рождения?
• Роналду признан самым популярным спортсменом мира
• Обзор интернет-магазина кровельных материалов «ЕвроКровля»
• Янукович купил дом в элитном поселке под Москвой за 52 миллиона долларов
15 июля 2020
• УАФ представила новый дизайн формы сборной Украины
• Местные выборы в Украине состоятся 25 октября
• Минздрав намерен пересмотреть критерий для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны
• Онлайн-сервисы обмена валют: особенности и преимущества
• В Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
• Суд в ЕС отменил рекордный штраф в 13 млрд евро для Apple
• Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%
14 июля 2020
• Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине
• В Украине карантин могут продлить еще на месяц
• МИД обновил рейтинг популярных стран для путешествий среди украинцев
• Элитная швейцарская косметика Valmont
• В Украине рассматривается возможность учебы детей в две смены
• Сорочинскую ярмарку-2020 отменили
13 июля 2020
• Импорт вина в Украину превышает экспорт в 11 раз
• НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%"
12 июля 2020
• В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек
• Украинцы смогут выходить на пенсии раньше 60 лет. Такое право будет не у всех
7 июля 2020
• Суркис задекларировал самый дорогой автомобиль среди нардепов
• Рейтинг лучших вузов страны возглавили учебные заведения из Киева
• Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень
6 июля 2020
• Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
• Количество медиков, инфицированных коронавирусом, превысило 7000
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Около 12 тыс. младенцев в этом году уже получили загранпаспорта»
С начала года в Украине 11 тыс. 956 детям в возрасте до 1 года выдали паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Об этом сообщили УНН в ответ на запрос в Государственной миграционной службы Украины.