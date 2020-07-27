Водки снова стало больше: Украина наращивает производство

За год производство водки в Украине выросло на 17,5%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Производство ликеров также возросло - на 9,5%.

Кроме того, Украина нарастила производство слабоалкогольных напитков, но не существенно - на 0,5%.

Возросло также производство вин игристых - на 11,7%. Однако, производство вермутов и вин ароматизированных упало более чем вдвое - на 51,8%.

Также, статистические данные свидетельствуют о сокращении производства пива солодового - на 4,2%.

Напомним, в ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф" ), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").