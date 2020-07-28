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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях
28 июля 2020 Просмотров: 46 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Датой, когда заработают детские лагеря, является 1 августа. Впрочем, их работа будет разрешена, если регион находится в зеленой и желтой зонах, а не оранжевой и красной. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Он напомнил, что украинские области поделят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону.

  • Зеленая зона - нельзя заходить в общественные здания без маски на лице, нужно придерживаться социальной дистанции, нужно мыть руки и обрабатывать их антисептиком, и один человек на 5 квадратных метров.
  • Желтая зона - это "буферная зона", которая как предупредительная. Запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
  • Красная зона - это самая критическая, в которой закрывается все, как было в марте-апреле на территории всего государства.

Существуют показатели Минздрава - уровень заполненности коек (чтобы не превышал 50%), количество тестирований на 100 тысяч граждан, процент выявления больных и динамика заболеваемости. Регион может перейти в другую зону, когда 5 дней подряд растет хотя бы один из этих показателей.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях»

Датой, когда заработают детские лагеря, является 1 августа. Впрочем, их работа будет разрешена, если регион находится в зеленой и желтой зонах, а не оранжевой и красной. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

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