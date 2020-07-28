|28 июля 2020
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Датой, когда заработают детские лагеря, является 1 августа. Впрочем, их работа будет разрешена, если регион находится в зеленой и желтой зонах, а не оранжевой и красной. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
Он напомнил, что украинские области поделят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону.
Существуют показатели Минздрава - уровень заполненности коек (чтобы не превышал 50%), количество тестирований на 100 тысяч граждан, процент выявления больных и динамика заболеваемости. Регион может перейти в другую зону, когда 5 дней подряд растет хотя бы один из этих показателей.
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28 июля 2020
• Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"
• Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях
• В экстренной медицинской помощи вызовы разделят на четыре категории
27 июля 2020
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• Водки снова стало больше: Украина наращивает производство
22 июля 2020
• В Украине запускают регистрацию места жительства детей в онлайне через "Дію"
• Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны
• В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек
• В Донецкой области из-за аварии и обстрелов сокращенно водоснабжение в города
• Около 12 тыс. младенцев в этом году уже получили загранпаспорта
• В Константиновке несовершеннолетний расстрелял двух мужчин, защищая отца
21 июля 2020
• Украинцам открыли границы еще 13 стран
20 июля 2020
• ФК "Шахтер" установил рекорд Украины
• Как выбрать букет роз на День рождения?
• Роналду признан самым популярным спортсменом мира
• Обзор интернет-магазина кровельных материалов «ЕвроКровля»
• Янукович купил дом в элитном поселке под Москвой за 52 миллиона долларов
15 июля 2020
• УАФ представила новый дизайн формы сборной Украины
• Местные выборы в Украине состоятся 25 октября
• Минздрав намерен пересмотреть критерий для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны
• Онлайн-сервисы обмена валют: особенности и преимущества
• В Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
• Суд в ЕС отменил рекордный штраф в 13 млрд евро для Apple
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Комментарии к статье «Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях»
Датой, когда заработают детские лагеря, является 1 августа. Впрочем, их работа будет разрешена, если регион находится в зеленой и желтой зонах, а не оранжевой и красной. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.