Ставки на спорт в режиме live

Live ставки делаются во время прямых трансляций матчей. Именно они обладают минимальным риском и способны принести неплохую выгоду даже новичкам. Команды играют на ваших глазах. Как правило, бетторы ближе к середине матча способны определить победителя, проигравшего, а к концу становится известным приблизительный счет и фора. Именно такой тип ставок больше всего подходит участникам с небольшим опытом. Болельщики со стажем находят их не менее интересными.

Наиболее известной букмекерской конторой выступает Париматч. На официальном сайте представлены быстрые онлайн ставки в огромном разнообразии.

Чем live сделки отличаются от предматчевых

В отличие от предматчевых, ставки в режиме реального времени делаются по ходу игры. Результат становится известным либо в течение матча, либо в конце. В то время как бетторы, заключившие стандартную сделку, могут месяцами ждать начала турнира, чтобы узнать исход.

В live сделках коэффициент на победу фаворита довольно низкий. Такая победа способна принести моральное удовлетворение и незначительную прибыль, но если вы ищете большего, то лучше поставить на тотал или фору. Попытайтесь спрогнозировать счет или то, с каким преимуществом выиграет команда, — и после победы вы получите неплохой выигрыш.

Разновидности спортивных дисциплин в БК Париматч

Раздел «живых» пари в Париматч довольно велик. Особый спрос имеет футбол.

Букмекер предлагает заключить сделку на события в таких дисциплинах, как:

футбол;

киберфутбол;

баскетбол;

волейбол;

киберволейбол;

теннис;

хоккей;

компьютерные игры!

Сегодня разыгрываются национальные матчи, а также турниры по Dota 2, Counter Strike, League of Legend. Больше всего просмотров и ставок собирают крупные мероприятия, которые проводятся на международном уровне. Не менее популярны соревнования с участием рейтинговых спортсменов в единоборствах.

Если во время просмотра игры вы сделали ставку, но передумали и решили отменить ее, то воспользуйтесь услугой CashOut. Букмекер Париматч предлагает всем пользователям разорвать сделку до тех пор, пока сумма не была разыграна. Если ваша ставка уже сыграла, вернуть деньги не удастся. Активируется CashOut в разделе «Неразыгранные». После одобрения заявки средства возвращаются на счет игрока либо частично, либо полностью.

Мобильное приложение БК

С приложением от Париматч для мобильных устройств вы сможете просматривать видео из любой точки. Где бы вы ни находились, рядом будет мгновенный доступ к матчам и бонусам конторы. Мобильная версия сайта легко скачивается и устанавливается. Она не занимает много памяти и поддерживается на любой ОС. Так вы сможете зарабатывать, находясь в дороге!

Популярность букмекера Parimatch

Как честный онлайн букмекер, Parimatch гарантирует честность и безопасность всех сделок. Финансовые транзакции хорошо шифруются. Личные данные не разглашаются третьим лицам. Вывести выигрыш беттор способен в любой момент, достаточно просто поставить сумму на вывод и дождаться, пока она придет на банковскую карту или электронную платежную систему. Некоторые игроки предпочитают отправлять суммы переводом.

Деятельность этой площадки осуществляется в рамках законодательства. В течение нескольких лет букмекерская контора зарабатывала положительную репутацию. Сегодня она занимает лидирующие позиции и старается привлекать побольше бетторов с помощью бонусной программы и увлекательных конкурсов. Если вы решили делать ставки в режиме live, то легальная БК подойдет для этого лучше всего!