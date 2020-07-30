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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Житель Тернопольской области заболел COVID-19 в третий раз
30 июля 2020 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Житель Тернопольской области, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Владимир Богайчук, передает УНН со ссылкой на Facebook Тернопольской ОГА.

“По состоянию на сегодня наблюдаем ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Тернопольской области. Продолжают болеть 1075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении, из которых 15 — на кислородной маске, 17 — на кислородном концентраторе. Около 30 больных в тяжелом состоянии. Это связано с тем, что люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая и возникает из-за несоблюдения именно карантинных мероприятий”, — отметил Владимир Богайчук.

Также он отметил, что наблюдается агрессивность вируса в определенных регионах. В частности, в Монастырском районе области почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

Показатель летальности от COVID-19 в Тернопольской области один из самых низких — 1,4%, в Украине — 2,4%.

“В области зарегистрировано несколько повторных случаев заболевания COVID-19. Есть больной, заболевший уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания”, — подчеркнул Владимир Богайчук.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Житель Тернопольской области заболел COVID-19 в третий раз»

Житель Тернопольской области, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Владимир Богайчук, передает УНН со ссылкой на Facebook Тернопольской ОГА.

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