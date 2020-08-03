За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев

|3 августа 2020
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По состоянию на 3 августа 2020 года статус безработного имели 506 тысяч украинцев. Помощь по безработице получают 426 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.
По данным пресс-службы, в течение января-июля 2020 года услугами службы занятости воспользовались более 1,7 млн украинцев, которые искали работу, из них почти 900 тысяч имели статус зарегистрированного безработного. При содействии центров занятости было трудоустроено 370 тысяч граждан, из них 220 тысяч зарегистрированных безработных.
С начала действия карантина (с 12 марта по 31 июля 2020 года) статус безработного получили 395 тысяч человек, что на 71% больше чем за аналогичный период прошлого года.
Однако в последнее время рост количества зарегистрированных безработных замедлился. Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне - 75 тысяч человек, в июле - 68 тысяч.
По данным пресс-службы, среди 506 тысяч безработных:
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• Житель Тернопольской области заболел COVID-19 в третий раз
• В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев
• Завтра Украину планируют разделить на четыре карантинные зоны
• Количество смерчей в Украине продолжает расти
28 июля 2020
• Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"
• Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях
• Ставки на спорт в режиме live
• В экстренной медицинской помощи вызовы разделят на четыре категории
27 июля 2020
• В ВОЗ созывают чрезвычайную комиссию из-за усиления пандемии коронавируса
• Кисломолочная продукция Vivо: состав и преимущества
• Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет в Польше
• Офисные шкафы металлические: особенности и преимущества
• Реабилитация после инсультов
• Украинцам хотят предоставлять официальные электронные почты вместе с паспортами
• В "Шахтере" прокомментировали назначение Луческу
• Почти четверть ПЦР-тестов на коронавирус показывают ложный результат, проверять нужно с помощью ИФА
• Водки снова стало больше: Украина наращивает производство
22 июля 2020
• В Украине запускают регистрацию места жительства детей в онлайне через "Дію"
• Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны
• В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек
• В Донецкой области из-за аварии и обстрелов сокращенно водоснабжение в города
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Комментарии к статье «За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев»
По состоянию на 3 августа 2020 года статус безработного имели 506 тысяч украинцев. Помощь по безработице получают 426 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.