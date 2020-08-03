Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки

Под Киевом на поле появилась фигура огромной бутылки, комбайнеры установили национальный рекорд Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального реестра рекордов Украины.

"На пшеничном поле под Киевом появилась гигантская фигура бутылки, размер которой составляет 202 метра в длину и 57 метров в ширину. Это новый национальный рекорд Украины", - говорится в сообщении.

Комбайнеры посвятили арт-акцию окончанию сезона сбора урожая и созданию "лучшей зерновой водки", которая, говорят в Нацреестре, входит в топ-5 в мире и производится из самого качественного украинского зерна.

Эксперты представительства Книги Рекордов Гиннесса в Украине зафиксировали огромный арт-объект и вручили сертификат комбайнерам.