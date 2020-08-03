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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки
3 августа 2020 Просмотров: 44 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Размер "бутылки" составляет 202 метра в длину и 57 метров в ширину.

Под Киевом на поле появилась фигура огромной бутылки, комбайнеры установили национальный рекорд Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального реестра рекордов Украины.

"На пшеничном поле под Киевом появилась гигантская фигура бутылки, размер которой составляет 202 метра в длину и 57 метров в ширину. Это новый национальный рекорд Украины", - говорится в сообщении.

Комбайнеры посвятили арт-акцию окончанию сезона сбора урожая и созданию "лучшей зерновой водки", которая, говорят в Нацреестре, входит в топ-5 в мире и производится из самого качественного украинского зерна. 

Эксперты представительства Книги Рекордов Гиннесса в Украине зафиксировали огромный арт-объект и вручили сертификат комбайнерам.
По материалам: 112.UA

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Комментарии к статье «Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки»

Под Киевом на поле появилась фигура огромной бутылки, комбайнеры установили национальный рекорд Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального реестра рекордов Украины.

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