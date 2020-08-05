Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты

|5 августа 2020
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Антитела к коронавирусу имеют 10% населения. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила представитель ВОЗ Мария Ван Керхе.
По ее словам, большинство исследований показывают, что “менее 10% населения серопозитивны (имеют антитела к коронавирусу, — ред.), то есть были инфицированы”.
Представитель ВОЗ также добавила, что наивысший риск заразиться — у работников здравоохранения, и потому среди них показатели заболеваемости “повышенные”.
Как сообщал УНН, около 15% полицейских в Украине (из протестированных методом ИФА) имеют антитела к COVID-19.
Отметим, что сегодня ИФА-тестирование (выявляет антитела к “ковид”) является обязательным для медиков, полицейских и нацгвардейцев. И проходить его эти категории граждан должны на постоянной основе.
Однако, на практике уровень охвата ИФА-скринингом, в частности, врачей, остается крайне низким.
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На сегодня менее 10% населения мира переболело коронавирусом. При этом больше всего риску заражения подвержены медики. Об этом на брифинге заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керхове.
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• В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта
• За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев
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• Завтра Украину планируют разделить на четыре карантинные зоны
• Количество смерчей в Украине продолжает расти
28 июля 2020
• Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"
• Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях
• Ставки на спорт в режиме live
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27 июля 2020
• В ВОЗ созывают чрезвычайную комиссию из-за усиления пандемии коронавируса
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• Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет в Польше
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Антитела к коронавирусу имеют 10% населения. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила представитель ВОЗ Мария Ван Керхе.