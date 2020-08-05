Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты

Антитела к коронавирусу имеют 10% населения. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила представитель ВОЗ Мария Ван Керхе.

По ее словам, большинство исследований показывают, что “менее 10% населения серопозитивны (имеют антитела к коронавирусу, — ред.), то есть были инфицированы”.

Представитель ВОЗ также добавила, что наивысший риск заразиться — у работников здравоохранения, и потому среди них показатели заболеваемости “повышенные”.

Как сообщал УНН, около 15% полицейских в Украине (из протестированных методом ИФА) имеют антитела к COVID-19.

Отметим, что сегодня ИФА-тестирование (выявляет антитела к “ковид”) является обязательным для медиков, полицейских и нацгвардейцев. И проходить его эти категории граждан должны на постоянной основе.

Однако, на практике уровень охвата ИФА-скринингом, в частности, врачей, остается крайне низким.