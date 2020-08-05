Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров

Министерство инфраструктуры обратилось в Кабинет Министров с просьбой разрешить высадку пассажиров поездов на станциях в "красной зоне" после того, как пассажиры чуть ли не силой добились остановки поезда в Тернополе.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в прямом эфире "Громадського радио", передают Українськi Новини.

"Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась. Понятно, что высадку сделать - это не проблема", - сказал он.

При этом Криклий отметил, что посадка на данных станциях осуществляться не будет.

Он надеется, что соответствующее решение правительство примет 5 августа.