Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила

Национальная общественная телерадиокомпания Украины опубликовала обновленные правила для участников национального отбора на детское Евровидение. Украина, напомним, решила не пропускать этот конкурс, который пройдет в конце ноября в Польше.

В этом году отбор будет состоять из пяти этапов. Первый из них стартует уже 5 августа. Это будет прием заявок. Стать конкурсантом сможет ребенок в возрасте от 8 до 15 лет, представив как собственную песню, так и кавер какой-нибудь известной композиции. Для этого необходимо заполнить и подать заявку на сайте junior.eurovision.ua. Если она будет соответствовать всем требованиям, в течение суток видео конкурсанта появится на официальном сайте с хэштегом #uajesc2020. До 25 августа участники нацотбора будут собирать лайки под своими видеозаявками.

Затем 26-27 августа жюри определит шортлист из 11 финалистов. Восемерых с собственными песнями, двух – с каверами, а одиннадцатым станет победитель зрительского голосования. Это будет второй этап.

На третьем этапе с конкурсантами будут подписывать договора. Также будет записана песня, которую предоставит Суспильне для исполнителей каверов. Исполнители собственных композиций также смогут спеть ее по желанию. Этот этап продлится с 28 августа по 4 сентября.

С по 5 по 7 сентября будет проходить голосование. Жюри и пользователи соцсетей будут определять победителя нацотбора.

Затем последуют подсчет голосов и необходимые формальности, и до 12 сентября Украина узнает имя своего участника детского Евровидения 2020.

Напомним, Европейский вещательный союз решил не отказываться от проведения детского песенного конкурса, несмотря на то, что основное шоу, запланированное на май в нидерландском Роттердаме пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Впрочем, город примет Евровидение 2021. Кроме того, организаторы предоставили право всем заявленным в этом году артистам поучаствовать в конкурсе через год без специального отбора. Украинские вещатели решили воспользоваться этим правом и в 2021 году отправить в Роттердам победителей Нацотбора 2020, группу Go_A. Музыканты уже заявили, что их новая конкурсная песня будет на украинском языке.