 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Для украинцев открыты границы 38 стран
6 августа 2020 Просмотров: 45 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украинцев пока пускают в 38 стран. За последнюю неделю изменений не произошло. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Перечень стран, куда могут ехать украинцы: за эту неделю изменений не произошло - так же 38 стран, в которые пускают украинцев или безусловно, или при условии соблюдения определенных правил", - сказал министр.

Добавим, что ранее были открыты 39 стран, но Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации в стране.

В целом среди списка открытых стран: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Багамские острова, Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.

Наиболее популярными среди украинцев остаются Венгрия, Турция, Россия, Польша, Германия, Румыния, Хорватия.
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

6 августа 2020

За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен

УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR

Для украинцев открыты границы 38 стран

5 августа 2020

Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила

Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров

Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты

Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua

Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ

3 августа 2020

Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки

В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта

За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев

"Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"

ВОЗ: менее 10% населения мира переболело коронавирусом

Под Мариуполем среди кукурузного поля нашли 23 тыс. кустов конопли

30 июля 2020

Пенсия вырастет на 685 грн "задним числом": кто и когда получит надбавку

Для поступающих в ВУЗы ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов

Почему автоматизированные складские системы продолжают набирать популярность

Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти

Житель Тернопольской области заболел COVID-19 в третий раз

В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев

Завтра Украину планируют разделить на четыре карантинные зоны

Количество смерчей в Украине продолжает расти

28 июля 2020

Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"

Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях

Ставки на спорт в режиме live

В экстренной медицинской помощи вызовы разделят на четыре категории

27 июля 2020

В ВОЗ созывают чрезвычайную комиссию из-за усиления пандемии коронавируса

Кисломолочная продукция Vivо: состав и преимущества

Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет в Польше

Офисные шкафы металлические: особенности и преимущества

Реабилитация после инсультов

Также в разделе

Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила

— 5 августа 2020 —

Национальная общественная телерадиокомпания Украины опубликовала обновленные правила для участников национального отбора на детское Евровидение. Украина, напомним, решила не пропускать этот конкурс, который пройдет в конце ноября в Польше.

Читать далее ⇒

Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров

— 5 августа 2020 —

Министерство инфраструктуры обратилось в Кабинет Министров с просьбой разрешить высадку пассажиров поездов на станциях в "красной зоне" после того, как пассажиры чуть ли не силой добились остановки поезда в Тернополе.

Читать далее ⇒

Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты

— 5 августа 2020 —

Антитела к коронавирусу имеют 10% населения. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила представитель ВОЗ Мария Ван Керхе.

Читать далее ⇒

Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua

— 5 августа 2020 —

Хотите поздравить близкого человека с праздником? Или вам хочется порадовать жену, подругу, маму просто так, без всякого повода? Сейчас это можно сделать даже тогда, когда вы или ваш получатель находитесь в другой точке мира. Услуга доставки цветов/букетов от компании Yes.ua комфортная и удобная. Она предоставляет возможность порадовать родных, любимых, даже если вы друг от друга далеко.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Для украинцев открыты границы 38 стран»

Украинцев пока пускают в 38 стран. За последнюю неделю изменений не произошло. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня

В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ

Под Мариуполем среди кукурузного поля нашли 23 тыс. кустов конопли

В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен

Импорт вина в Украину превышает экспорт в 11 раз

НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%"

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR

"Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"

Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

6 августа 2020

За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен

УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR

Для украинцев открыты границы 38 стран

5 августа 2020

Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила

Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров

Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты

Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua

Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ

3 августа 2020

Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки

В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта

За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев

"Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"

ВОЗ: менее 10% населения мира переболело коронавирусом

Под Мариуполем среди кукурузного поля нашли 23 тыс. кустов конопли

30 июля 2020

Пенсия вырастет на 685 грн "задним числом": кто и когда получит надбавку

Для поступающих в ВУЗы ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов

Почему автоматизированные складские системы продолжают набирать популярность

Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти

Житель Тернопольской области заболел COVID-19 в третий раз

В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев

Завтра Украину планируют разделить на четыре карантинные зоны

Количество смерчей в Украине продолжает расти

28 июля 2020

Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"

Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях

Ставки на спорт в режиме live

В экстренной медицинской помощи вызовы разделят на четыре категории

27 июля 2020

В ВОЗ созывают чрезвычайную комиссию из-за усиления пандемии коронавируса

Кисломолочная продукция Vivо: состав и преимущества

Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет в Польше

Офисные шкафы металлические: особенности и преимущества

Реабилитация после инсультов

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top