Для украинцев открыты границы 38 стран

|6 августа 2020
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Украинцев пока пускают в 38 стран. За последнюю неделю изменений не произошло. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Перечень стран, куда могут ехать украинцы: за эту неделю изменений не произошло - так же 38 стран, в которые пускают украинцев или безусловно, или при условии соблюдения определенных правил", - сказал министр.
Добавим, что ранее были открыты 39 стран, но Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации в стране.
В целом среди списка открытых стран: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Багамские острова, Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.
Наиболее популярными среди украинцев остаются Венгрия, Турция, Россия, Польша, Германия, Румыния, Хорватия.
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• Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров
• Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты
• Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua
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3 августа 2020
• Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки
• В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта
• За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев
• "Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"
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• Под Мариуполем среди кукурузного поля нашли 23 тыс. кустов конопли
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• Количество смерчей в Украине продолжает расти
28 июля 2020
• Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"
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• Ставки на спорт в режиме live
• В экстренной медицинской помощи вызовы разделят на четыре категории
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Украинцев пока пускают в 38 стран. За последнюю неделю изменений не произошло. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.