|6 августа 2020
|Просмотров: 41
|
Социальная сеть Facebook удалила пост президента США Дональда Трампа, в котором он говорил, что у большинства детей есть иммунитет к коронавирусу нового типа Covid-19 и молодежь практически неуязвима к вирусу. Об этом пишет The Guardian.
В опубликованном посте было видео, на котором Дональд Трамп ложно утверждал, что дети "почти неуязвимы к Covid-19". Имеются данные, свидетельствующие о том, что дети, которые болеют Covid-19, обычно испытывают более легкие симптомы, чем взрослые. Однако они не защищены, и некоторые дети серьезно заболели или умерли от этой болезни.
"Это видео содержит ложные утверждения о том, что группа людей защищена от Covid-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредной дезинформации о Covid-19", - сказал представитель Facebook Энди Стоун.
Такую же информацию президент США опубликовал и на своей странице в Twitter, после чего его аккаунт из-за нарушения правил соцсети был частично заблокирован.
"Владелец аккаунта должен будет удалить твит, прежде чем он снова сможет что-то написать", - сказал представитель Трампа.
В то же время представитель президента США Кортни Парелла заявила, что Дональд Трамп лишь констатирует факт, что дети менее восприимчивы к коронавирусу. Также она обвинила компании в предвзятости по отношению к президенту и заявила, что "социальные медиа не являются арбитрами истины".
Напомним, ранее по той же причине был заблокирован аккаунт в Twitter сына президента США Дональда Трампа - младшего.
6 августа 2020
• Facebook удалил пост Трампа, а Twitter заблокировал его аккаунт за дезинформацию о коронавирусе
• За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен
• УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR
• Для украинцев открыты границы 38 стран
5 августа 2020
• Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила
• Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров
• Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты
• Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua
• Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ
3 августа 2020
• Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки
• В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта
• За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев
• "Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"
• ВОЗ: менее 10% населения мира переболело коронавирусом
• Под Мариуполем среди кукурузного поля нашли 23 тыс. кустов конопли
30 июля 2020
• Пенсия вырастет на 685 грн "задним числом": кто и когда получит надбавку
• Для поступающих в ВУЗы ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов
• Почему автоматизированные складские системы продолжают набирать популярность
• Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти
• Житель Тернопольской области заболел COVID-19 в третий раз
• В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев
• Завтра Украину планируют разделить на четыре карантинные зоны
• Количество смерчей в Украине продолжает расти
28 июля 2020
• Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"
• Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях
• Ставки на спорт в режиме live
• В экстренной медицинской помощи вызовы разделят на четыре категории
27 июля 2020
• В ВОЗ созывают чрезвычайную комиссию из-за усиления пандемии коронавируса
• Кисломолочная продукция Vivо: состав и преимущества
• Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет в Польше
— 6 августа 2020 —
Украинцев пока пускают в 38 стран. За последнюю неделю изменений не произошло. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
— 5 августа 2020 —
Национальная общественная телерадиокомпания Украины опубликовала обновленные правила для участников национального отбора на детское Евровидение. Украина, напомним, решила не пропускать этот конкурс, который пройдет в конце ноября в Польше.
— 5 августа 2020 —
Министерство инфраструктуры обратилось в Кабинет Министров с просьбой разрешить высадку пассажиров поездов на станциях в "красной зоне" после того, как пассажиры чуть ли не силой добились остановки поезда в Тернополе.
— 5 августа 2020 —
Антитела к коронавирусу имеют 10% населения. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила представитель ВОЗ Мария Ван Керхе.
Приветствую, гость! Вход
6 августа 2020
• Facebook удалил пост Трампа, а Twitter заблокировал его аккаунт за дезинформацию о коронавирусе
• За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен
• УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR
• Для украинцев открыты границы 38 стран
5 августа 2020
• Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила
• Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров
• Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты
• Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua
• Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ
3 августа 2020
• Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки
• В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта
• За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев
• "Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"
• ВОЗ: менее 10% населения мира переболело коронавирусом
• Под Мариуполем среди кукурузного поля нашли 23 тыс. кустов конопли
30 июля 2020
• Пенсия вырастет на 685 грн "задним числом": кто и когда получит надбавку
• Для поступающих в ВУЗы ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов
• Почему автоматизированные складские системы продолжают набирать популярность
• Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти
• Житель Тернопольской области заболел COVID-19 в третий раз
• В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев
• Завтра Украину планируют разделить на четыре карантинные зоны
• Количество смерчей в Украине продолжает расти
28 июля 2020
• Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"
• Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях
• Ставки на спорт в режиме live
• В экстренной медицинской помощи вызовы разделят на четыре категории
27 июля 2020
• В ВОЗ созывают чрезвычайную комиссию из-за усиления пандемии коронавируса
• Кисломолочная продукция Vivо: состав и преимущества
• Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет в Польше
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Facebook удалил пост Трампа, а Twitter заблокировал его аккаунт за дезинформацию о коронавирусе»
Социальная сеть Facebook удалила пост президента США Дональда Трампа, в котором он говорил, что у большинства детей есть иммунитет к коронавирусу нового типа Covid-19 и молодежь практически неуязвима к вирусу. Об этом пишет The Guardian.