Facebook удалил пост Трампа, а Twitter заблокировал его аккаунт за дезинформацию о коронавирусе

Социальная сеть Facebook удалила пост президента США Дональда Трампа, в котором он говорил, что у большинства детей есть иммунитет к коронавирусу нового типа Covid-19 и молодежь практически неуязвима к вирусу. Об этом пишет The Guardian.

В опубликованном посте было видео, на котором Дональд Трамп ложно утверждал, что дети "почти неуязвимы к Covid-19". Имеются данные, свидетельствующие о том, что дети, которые болеют Covid-19, обычно испытывают более легкие симптомы, чем взрослые. Однако они не защищены, и некоторые дети серьезно заболели или умерли от этой болезни.

"Это видео содержит ложные утверждения о том, что группа людей защищена от Covid-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредной дезинформации о Covid-19", - сказал представитель Facebook Энди Стоун.

Такую же информацию президент США опубликовал и на своей странице в Twitter, после чего его аккаунт из-за нарушения правил соцсети был частично заблокирован.

"Владелец аккаунта должен будет удалить твит, прежде чем он снова сможет что-то написать", - сказал представитель Трампа.

В то же время представитель президента США Кортни Парелла заявила, что Дональд Трамп лишь констатирует факт, что дети менее восприимчивы к коронавирусу. Также она обвинила компании в предвзятости по отношению к президенту и заявила, что "социальные медиа не являются арбитрами истины".

Напомним, ранее по той же причине был заблокирован аккаунт в Twitter сына президента США Дональда Трампа - младшего.