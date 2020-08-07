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Бездумная исполнительность

Нардепы в июле получили более 3 млн грн компенсации за жилье
7 августа 2020 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В июле этого года 141 нардепу в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады Украины.

Так, в июле 2020 года народным депутатам Украины девятого созыва была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера объемом в 3026300 грн.

Сообщается, что в июле этого года наибольшую сумму компенсации за жилье получил член депутатской группы "Довира" Николай Люшняк - 79300 грн, член фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева - 78450 грн и по 59150 грн члены фракции "Слуга народа" Сергей Колебошин и Денис Герман.

Напомним, за июнь этого года 147 народных депутатов в целом получили компенсацию за жилье объемом более 3 млн гривен.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Нардепы в июле получили более 3 млн грн компенсации за жилье»

В июле этого года 141 нардепу в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады Украины.

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