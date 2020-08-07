Нардепы в июле получили более 3 млн грн компенсации за жилье

В июле этого года 141 нардепу в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады Украины.

Так, в июле 2020 года народным депутатам Украины девятого созыва была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера объемом в 3026300 грн.

Сообщается, что в июле этого года наибольшую сумму компенсации за жилье получил член депутатской группы "Довира" Николай Люшняк - 79300 грн, член фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева - 78450 грн и по 59150 грн члены фракции "Слуга народа" Сергей Колебошин и Денис Герман.

Напомним, за июнь этого года 147 народных депутатов в целом получили компенсацию за жилье объемом более 3 млн гривен.