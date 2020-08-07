В июле Тищенко потратил на рекламу в Facebook $15,3 тыс., а Гройсман — $8,2 тыс.

|7 августа 2020
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Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко потратил 15,3 тыс. долларов на рекламу в социальной сети Facebook, сотрудники которой могут работать из дома еще год.
Об этом говорится в сообщении на сайте гражданской сети "Опора" по итогам анализа политрекламы в Facebook в июле 2020, передают Українські Новини.
"В июле наиболее щедрым рекламодателем стал народный депутат, председатель Киевской организации партии "Слуга народа" Николай Тищенко. С этой страницы в июле транслировалось 72 рекламных объявления политического содержания, которые стоили заказчику 15 310 американских долларов. За время мониторинга "Опоры" - это самое большое вложение в рекламу за месяц", - написано в нем.
2 место по инвестициям в рекламу занимает страница Владимира Гройсмана, в этом месяце он заплатил 8,2 тыс. долларов за трансляцию 99 рекламных объявлений, а 3 место - "Партия Шария", которая вложила в рекламу 75 постов 6,7 тыс. долларов.
Всего 6 рекламных объявлений опубликовала страница "ПолитПост", заплатив за них 5,4 тыс. долларов, страница телевизионного политического шоу "Шустер LIVE" в июле в рекламу видео-фрагментов с выступлениями украинских политиков, чиновников, общественных деятелей и экспертов вложила 5,2 тыс. долларов, за это время транслировалось 42 их объявления.
Заказчик рекламных политических постов - издание "Лица" - заплатил 5,1 тыс. долларов за трансляцию 136 объявлений страницы днепропетровской интернет-газеты "Лица", а в 13 рекламных объявлений депутат Рады и бывший Президент Петр Порошенко инвестировал 3,9 тыс. долларов.
Страница политсилы "Европейская Солидарность" инвестировала в показы 44 постов страницы "Европейская Солидарность - Киев" 3,2 тыс. долларов, почти такую же сумму инвестировала в рекламу страница "Городок", политсила "Слуга народа" потратила в июле 3,1 тыс. долларов на рекламу своих постов.
Согласно сообщению, в июле большинство рекламных объявлений таргетировались на большие аудитории пользователей - более 100 тыс. пользователей, самый распространенный выбор рекламодателей - аудитория в 100-500 тыс. пользователей (2 419 объявлений), и более 1 млн пользователей (2 383 объявления).
Большинство рекламодателей при определении географических настроек показов политической рекламы отдавали предпочтение трем регионам: Днепропетровская область (17,6%), Киев (14,6%), Львовская область (9,1%).
В июле в открытую библиотеку политической рекламы попали 10,8 тыс. рекламных постов.
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• Нардепы в июле получили более 3 млн грн компенсации за жилье
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• Facebook удалил пост Трампа, а Twitter заблокировал его аккаунт за дезинформацию о коронавирусе
• За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен
• УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR
• Для украинцев открыты границы 38 стран
5 августа 2020
• Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила
• Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров
• Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты
• Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua
• Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ
3 августа 2020
• Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки
• В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта
• За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев
• "Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"
• ВОЗ: менее 10% населения мира переболело коронавирусом
• Под Мариуполем среди кукурузного поля нашли 23 тыс. кустов конопли
30 июля 2020
• Пенсия вырастет на 685 грн "задним числом": кто и когда получит надбавку
• Для поступающих в ВУЗы ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов
• Почему автоматизированные складские системы продолжают набирать популярность
• Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти
• Житель Тернопольской области заболел COVID-19 в третий раз
• В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев
• Завтра Украину планируют разделить на четыре карантинные зоны
• Количество смерчей в Украине продолжает расти
28 июля 2020
• Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"
• Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях
• Ставки на спорт в режиме live
• В экстренной медицинской помощи вызовы разделят на четыре категории
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Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко потратил 15,3 тыс. долларов на рекламу в социальной сети Facebook, сотрудники которой могут работать из дома еще год.