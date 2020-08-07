|7 августа 2020
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В Украине увеличилось количество госпитализаций и смертельных случаев из-за коронавируса, который продолжает укреплять антирекорд по заболеваемости - течение болезни изменилось и переносить его стало тяжелее. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга Минздрава.
Министр призвал украинцев соблюдать карантинные правила во избежание вспышек заболевания.
"У нас очень много стало очень сложных случаев. Начало меняться течение болезни - очень тяжело переносится эта болезнь (COVID-19 - ред.). У нас увеличивается количество летальных случаев, увеличивается госпитализация. Давайте задумаемся, до каких цифр нам надо дойти, чтобы мы начали думать по соблюдению правил…", - сказал Степанов.
7 августа 2020
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7 августа 2020
• Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус: увеличилось количество смертельных случаев и госпитализаций
• В июле Тищенко потратил на рекламу в Facebook $15,3 тыс., а Гройсман — $8,2 тыс.
• Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года
• Украинский фильм о мальчике с Донбасса номинировали на Emmy
• Нардепы в июле получили более 3 млн грн компенсации за жилье
6 августа 2020
• Facebook удалил пост Трампа, а Twitter заблокировал его аккаунт за дезинформацию о коронавирусе
• За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен
• УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR
• Для украинцев открыты границы 38 стран
5 августа 2020
• Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила
• Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров
• Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты
• Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua
• Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ
3 августа 2020
• Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки
• В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта
• За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев
• "Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"
• ВОЗ: менее 10% населения мира переболело коронавирусом
• Под Мариуполем среди кукурузного поля нашли 23 тыс. кустов конопли
30 июля 2020
• Пенсия вырастет на 685 грн "задним числом": кто и когда получит надбавку
• Для поступающих в ВУЗы ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов
• Почему автоматизированные складские системы продолжают набирать популярность
• Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти
• Житель Тернопольской области заболел COVID-19 в третий раз
• В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев
• Завтра Украину планируют разделить на четыре карантинные зоны
• Количество смерчей в Украине продолжает расти
28 июля 2020
• Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"
• Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях
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В Украине увеличилось количество госпитализаций и смертельных случаев из-за коронавируса, который продолжает укреплять антирекорд по заболеваемости - течение болезни изменилось и переносить его стало тяжелее. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга Минздрава.