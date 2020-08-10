В Украине начали работать биометрические платежные POS-терминалы с технологией FacePay24. Технология позволяет оплачивать покупки лицом. Об этом сообщает пресс-служба государственного "ПриватБанка".

По данным пресс-службы, сегодня "оплата лицом" доступна на 260 POS-терминалах Android PAX, сеть которых расширяется в торговых точках страны. До конца года в Украине установят 7 700 биометрических POS-терминалов.

Для использования сервиса "оплаты лицом" необходимо установить на смартфон приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24. Затем, следуя подсказкам программы, нужно сделать три селфи с разных ракурсов и привязать к своему лицу выбранную банковскую карту.

Чтобы совершить оплату в POS-терминалах Android PAX, нужно после ввода суммы на терминале выбрать оплату лицом, посмотреть в фронтальную камеру терминала и нажать кнопку "оплатить". После подтверждения операции пин-кодом выбранной карты, покупка будет оплачена.

По данным пресс-службы "ПриватБанка", FacePay24 использует систему автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition.