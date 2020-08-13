|13 августа 2020
|Просмотров: 36
|
Министерство иностранных дел Украины начинает выдавать электронные визы для граждан Индии, Южной Африки и Филиппин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"С 14 августа 2020 года МИД Украины начинает централизованное оформление украинских электронных виз (э-Виза) гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин", - говорится в сообщении.
Так, украинская э-Виза выдается для поездок в Украину с деловой, частной, туристической целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям иностранных СМИ.
В частности, для оформления электронной визы необходимо:
- зарегистрироваться на веб-платформе МИД https://evisa.mfa.gov.ua/ (доступ открывается с 14 августа);
- в режиме онлайн заполнить анкету, загрузить фотографию и сканированные копии документов (паспорт, приглашение и т.п.), оплатить банковской карточкой консульский сбор;
- получить готовую э-Визу на электронную почту (направляется в формате pdf).
Сообщается, что для въезда в Украину нужно распечатать полученную э-Визу и предъявить вместе с паспортом пограничным органам Украины в пунктах пропуска через государственную границу.
В МИД преимуществами электронной Визы называют дистанционную подачу документов в любое удобное время, получение электронной визы без посещения консульского учреждения, возможность отслеживать онлайн состояние оформления электронной визы, централизованное оформление всех э-Виз в МИД Украины и постоянную информационную поддержку заявителей.
В то же время, для граждан указанных государств также остается в силе стандартный порядок оформления украинских виз в заграничных дипломатических учреждениях Украины.
13 августа 2020
• Украина начинает выдавать электронные визы гражданам трех стран
• Президент УАФ заразился коронавирусом
• В Минздраве сообщили, когда в Украине полноценно заработают э-больничные
10 августа 2020
• НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений
• Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе
• В Украине летальность от COVID-19 составляет 2,3%
• В Украине начали работать биометрические платежные POS-терминалы
7 августа 2020
• Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус: увеличилось количество смертельных случаев и госпитализаций
• В июле Тищенко потратил на рекламу в Facebook $15,3 тыс., а Гройсман — $8,2 тыс.
• Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года
• Украинский фильм о мальчике с Донбасса номинировали на Emmy
• Нардепы в июле получили более 3 млн грн компенсации за жилье
6 августа 2020
• Facebook удалил пост Трампа, а Twitter заблокировал его аккаунт за дезинформацию о коронавирусе
• За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен
• УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR
• Для украинцев открыты границы 38 стран
5 августа 2020
• Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила
• Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров
• Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты
• Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua
• Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ
3 августа 2020
• Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки
• В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта
• За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев
• "Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"
• ВОЗ: менее 10% населения мира переболело коронавирусом
• Под Мариуполем среди кукурузного поля нашли 23 тыс. кустов конопли
30 июля 2020
• Пенсия вырастет на 685 грн "задним числом": кто и когда получит надбавку
• Для поступающих в ВУЗы ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов
• Почему автоматизированные складские системы продолжают набирать популярность
• Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти
— 13 августа 2020 —
С начала 2021 года в Украине планируется полноценный запуск э-больничных с полной интеграцией в eHealth. Об этом в своем Facebook заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровизации Ярослав Кучер.
— 10 августа 2020 —
Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 10 августа увеличилась на 12,2%, или на 153,03 гривны/МВт-ч до 1 409,78 гривны/МВт-ч по сравнению с 3 августа.
— 10 августа 2020 —
В Украине летальность от COVID-19 составляет 2,3%. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Фейсбук.
— 10 августа 2020 —
В Украине начали работать биометрические платежные POS-терминалы с технологией FacePay24. Технология позволяет оплачивать покупки лицом. Об этом сообщает пресс-служба государственного "ПриватБанка".
Приветствую, гость! Вход
13 августа 2020
• Украина начинает выдавать электронные визы гражданам трех стран
• Президент УАФ заразился коронавирусом
• В Минздраве сообщили, когда в Украине полноценно заработают э-больничные
10 августа 2020
• НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений
• Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе
• В Украине летальность от COVID-19 составляет 2,3%
• В Украине начали работать биометрические платежные POS-терминалы
7 августа 2020
• Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус: увеличилось количество смертельных случаев и госпитализаций
• В июле Тищенко потратил на рекламу в Facebook $15,3 тыс., а Гройсман — $8,2 тыс.
• Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года
• Украинский фильм о мальчике с Донбасса номинировали на Emmy
• Нардепы в июле получили более 3 млн грн компенсации за жилье
6 августа 2020
• Facebook удалил пост Трампа, а Twitter заблокировал его аккаунт за дезинформацию о коронавирусе
• За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен
• УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR
• Для украинцев открыты границы 38 стран
5 августа 2020
• Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила
• Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров
• Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты
• Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua
• Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ
3 августа 2020
• Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки
• В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта
• За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев
• "Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"
• ВОЗ: менее 10% населения мира переболело коронавирусом
• Под Мариуполем среди кукурузного поля нашли 23 тыс. кустов конопли
30 июля 2020
• Пенсия вырастет на 685 грн "задним числом": кто и когда получит надбавку
• Для поступающих в ВУЗы ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов
• Почему автоматизированные складские системы продолжают набирать популярность
• Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Украина начинает выдавать электронные визы гражданам трех стран»
Министерство иностранных дел Украины начинает выдавать электронные визы для граждан Индии, Южной Африки и Филиппин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.