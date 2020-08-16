За неделю украинцы более 260 тысяч раз воспользовались возможностями электронной подписи

|16 августа 2020
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Более 260 тысяч - столько раз украинцы проверили и наложили электронную подпись на ресурсах Минцфиры на прошлой неделе. Об этом сообщает само министерство.
В Минцифры напомнили, что сервис по подписанию документов электронной подписью и ее проверки доступен на четырех платформах. Обозначим функции каждой из них.
Сайт Интегрированной системы электронной идентификации (ИСЭИ): id.gov.ua/sign
Сервис создания электронной подписи на электронных документах и его проверки - лишь маленькая часть того, что может предложить ИСЭИ. Для всех владельцев информационно-телекоммуникационных систем - государства и бизнеса - это возможность обеспечить удобную и безопасную электронную идентификацию и аутентификацию граждан любым доступным способом.
Сайт Центрального удостоверяющего органа (ЦУО): czo.gov.ua/sign
На сайте ЦУО владельцы электронных подписей могут подписать документ односторонне, создать несколько подписей последовательно, а также проверить силу электронных подписей.
Те, кто только начал познавать преимущества пользования е-подписями, могут найти на сайте всю необходимую информацию о квалифицированных поставщиках электронных доверительных услуг в актуальном состоянии.
Портал Дия: https://sign.diia.gov.ua/
Здесь электронная подпись может пригодиться не только для авторизации на портале и получении государственных услуг онлайн. При необходимости вы можете проверить е-подпись и создать ее11 на документе - для этого авторизация на портале не нужна.
Сайт квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг "Дия": ca.informjust.ua/
Процесс создания электронной подписи на документе и проверки подписанного документа на сайте поставщика происходит по такому же принципу, как и на всех остальных площадках.
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13 августа 2020
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10 августа 2020
• НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений
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• УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR
• Для украинцев открыты границы 38 стран
5 августа 2020
• Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила
• Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров
• Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты
• Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua
• Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ
3 августа 2020
• Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки
• В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта
• За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев
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Комментарии к статье «За неделю украинцы более 260 тысяч раз воспользовались возможностями электронной подписи»
Более 260 тысяч - столько раз украинцы проверили и наложили электронную подпись на ресурсах Минцфиры на прошлой неделе. Об этом сообщает само министерство.