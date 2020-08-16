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Фотофакт

Бездумная исполнительность

За неделю украинцы более 260 тысяч раз воспользовались возможностями электронной подписи
16 августа 2020 Просмотров: 30 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Более 260 тысяч - столько раз украинцы проверили и наложили электронную подпись на ресурсах Минцфиры на прошлой неделе. Об этом сообщает само министерство.

В Минцифры напомнили, что сервис по подписанию документов электронной подписью и ее проверки доступен на четырех платформах. Обозначим функции каждой из них.

Сайт Интегрированной системы электронной идентификации (ИСЭИ): id.gov.ua/sign

Сервис создания электронной подписи на электронных документах и его проверки - лишь маленькая часть того, что может предложить ИСЭИ. Для всех владельцев информационно-телекоммуникационных систем - государства и бизнеса - это возможность обеспечить удобную и безопасную электронную идентификацию и аутентификацию граждан любым доступным способом.

Сайт Центрального удостоверяющего органа (ЦУО): czo.gov.ua/sign

На сайте ЦУО владельцы электронных подписей могут подписать документ односторонне, создать несколько подписей последовательно, а также проверить силу электронных подписей.

Те, кто только начал познавать преимущества пользования е-подписями, могут найти на сайте всю необходимую информацию о квалифицированных поставщиках электронных доверительных услуг в актуальном состоянии.

Портал Дия: https://sign.diia.gov.ua/

Здесь электронная подпись может пригодиться не только для авторизации на портале и получении государственных услуг онлайн. При необходимости вы можете проверить е-подпись и создать ее11 на документе - для этого авторизация на портале не нужна.

Сайт квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг "Дия": ca.informjust.ua/

Процесс создания электронной подписи на документе и проверки подписанного документа на сайте поставщика происходит по такому же принципу, как и на всех остальных площадках.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «За неделю украинцы более 260 тысяч раз воспользовались возможностями электронной подписи»

Более 260 тысяч - столько раз украинцы проверили и наложили электронную подпись на ресурсах Минцфиры на прошлой неделе. Об этом сообщает само министерство.

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