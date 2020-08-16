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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Носить маски и мерять температуру. Минздрав установил правила проживания в общежитиях на карантине
16 августа 2020 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

После того, как в общежитии КПИ почти все курсанты заболели коронавирусом, в субботу, 15 августа, Министерство здравоохранения Украины дало рекомендации, какие правила необходимо соблюдать при посещении или проживании в общежитии во время эпидемии коронавируса.

Соответствующий пост опубликован на официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус инфо".

"Проживание в общежитиях и их посещение во время карантина должно быть безопасным. Для этого внедрен ряд эпидемиологических правил для жителей, посетителей и администрации помещений. Все, кто находится в общежитии, обязаны носить защитные маски вне комнаты и пользоваться спиртовыми антисептиками на входе. В свою очередь, администрация общежития должна осуществлять все необходимые меры для противодействия распространению Covid-19", - сказано в сообщении.

Согласно размещеной в паблике инфографике, также в общежитии посетители обязаны проходить температурный скриниг, мыть руки и удерживаться от контактов с гражданами, у которых есть симптомы болезни.

Администрация обязана проводить влажную уборку каждые три-четыре часа, следить за наличием антисептиков, мыла и средств индивидуальной защиты. Кроме того, необходимо организовать централизованный сбор использованных масок и перчаток.

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Комментарии к статье «Носить маски и мерять температуру. Минздрав установил правила проживания в общежитиях на карантине»

После того, как в общежитии КПИ почти все курсанты заболели коронавирусом, в субботу, 15 августа, Министерство здравоохранения Украины дало рекомендации, какие правила необходимо соблюдать при посещении или проживании в общежитии во время эпидемии коронавируса.

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