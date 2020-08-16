Носить маски и мерять температуру. Минздрав установил правила проживания в общежитиях на карантине

|16 августа 2020
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После того, как в общежитии КПИ почти все курсанты заболели коронавирусом, в субботу, 15 августа, Министерство здравоохранения Украины дало рекомендации, какие правила необходимо соблюдать при посещении или проживании в общежитии во время эпидемии коронавируса.
Соответствующий пост опубликован на официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус инфо".
"Проживание в общежитиях и их посещение во время карантина должно быть безопасным. Для этого внедрен ряд эпидемиологических правил для жителей, посетителей и администрации помещений. Все, кто находится в общежитии, обязаны носить защитные маски вне комнаты и пользоваться спиртовыми антисептиками на входе. В свою очередь, администрация общежития должна осуществлять все необходимые меры для противодействия распространению Covid-19", - сказано в сообщении.
Согласно размещеной в паблике инфографике, также в общежитии посетители обязаны проходить температурный скриниг, мыть руки и удерживаться от контактов с гражданами, у которых есть симптомы болезни.
Администрация обязана проводить влажную уборку каждые три-четыре часа, следить за наличием антисептиков, мыла и средств индивидуальной защиты. Кроме того, необходимо организовать централизованный сбор использованных масок и перчаток.
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• В Минздраве сообщили, когда в Украине полноценно заработают э-больничные
10 августа 2020
• НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений
• Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе
• В Украине летальность от COVID-19 составляет 2,3%
• В Украине начали работать биометрические платежные POS-терминалы
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• Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус: увеличилось количество смертельных случаев и госпитализаций
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• Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года
• Украинский фильм о мальчике с Донбасса номинировали на Emmy
• Нардепы в июле получили более 3 млн грн компенсации за жилье
6 августа 2020
• Facebook удалил пост Трампа, а Twitter заблокировал его аккаунт за дезинформацию о коронавирусе
• За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен
• УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR
• Для украинцев открыты границы 38 стран
5 августа 2020
• Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила
• Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров
• Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты
• Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua
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Комментарии к статье «Носить маски и мерять температуру. Минздрав установил правила проживания в общежитиях на карантине»
После того, как в общежитии КПИ почти все курсанты заболели коронавирусом, в субботу, 15 августа, Министерство здравоохранения Украины дало рекомендации, какие правила необходимо соблюдать при посещении или проживании в общежитии во время эпидемии коронавируса.