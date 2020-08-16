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Бездумная исполнительность

Отпуск в Турции: как украинцам пересечь границу в условиях карантина
16 августа 2020 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На днях власти Турции изменили правила въезда и пребывания для иностранцев, включая и для украинцев, которые связаны с пересечением границы.

Так, во время полета путешествующие обязаны пройти следующие этапы:

  • Заполнение анкеты, в которой указывают место назначения и адрес пребывания в Турции, включая контактные данные и название принимающего туроператора, наименование отеля;
  • Анкеты сдаются во время паспортного контроля в аэропорту, а сведения вносятся в базу данных МВД Турции, чтобы затем найти тех, кто летел в пределах двух рядов от кресла зараженного Covid-19, если такой обнаружится;
  • По требованию турецкой стороны на рейсах введены ограничения на провоз ручной клади;
  • По прилету у туристов проверят температуру, и если она превысит отметку в 37,8 градуса, пассажира попросят через полчаса измерить температуру еще раз и пройти осмотр у врача;
  • Если температура сохраняется, путешественнику бесплатно сделают ПЦР-тест на коронавирус. При отрицательном результате он сможет спокойно покинуть аэропорт в сопровождении гида;
  • Если результат оказался положительным, специальная бригада скорой помощи отвезет пациента в больницу для более тщательного обследования, и уже там будет принято решение о госпитализации туриста, изоляции по месту отдыха или о карантине по месту жительства.

Когда туристы возвращаются обратно в Украину, на границах требуется:

  • Активация мобильного приложения "Дія" для отслеживания геолокации, в случае, если у туриста есть симптомы коронавируса;
  • Официально, Турция внесена в зеленый список стран для Украины. Это означает, что по возвращении, украинцам не надо делать тест на коронавирус и проходить обсервацию.

Обновление списка "зеленых" стран, по прибытии из которых не требуется самоизоляция и тест на коронавирус происходит исходя из эпидемиологической ситуации в этих странах. 
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Отпуск в Турции: как украинцам пересечь границу в условиях карантина»

На днях власти Турции изменили правила въезда и пребывания для иностранцев, включая и для украинцев, которые связаны с пересечением границы.

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