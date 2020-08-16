Кресло в детскую: почему стоит купить и какое можно подобрать

Мягкая мебель идеально подходит для обустройства детских комнат. Она безопасна, имеет привлекательный дизайн, вписывается в любой стиль. Особого внимания заслуживают кресла. В зависимости от конфигурации их можно использовать для отдыха или сна. Выбирая этот предмет мебели, необходимо учитывать предпочтения маленького владельца

Мягкие кресла в интерьере детской: преимущества

Преимущества использования мягких кресел неоспоримы. К числу таковых относятся:

отсутствие острых углов, часто выступающих причиной травм;

огромное количество интересных дизайнерских идей;

экологически чистые материалы изготовления;

эргономичное исполнение, позволяющие сэкономить свободное место.

В продаже встречаются модели с ортопедическими свойствами. Их конструкция обеспечивает правильное положение тела ребенка. Это исключает вероятность высоких нагрузок на позвоночник, чреватых хроническими заболеваниями. Чтобы мебель была качественной, долговечной, покупать нужно только сертифицированные варианты.

Распространенные виды детских кресел

Стандартное детское кресло по форме схоже со взрослым. Отличия заключаются только в дизайне. Производители используют яркие обивочные ткани, декорированные рисунками и аппликациями на тематику сказок и мультфильмов. Спинка и подлокотники обязательно также мягкие и округлые.

Трансформируемые кресла рекомендуются для небольших комнат. Они справляются с функциями кровати в разобранном виде. Спальное место имеет ортопедические качества. Удобно использовать такую мебель в доме, где дети лишь иногда остаются ночевать. Примечательно, что оригинальное кресло способствует хорошему сну, не создает неудобств.

Бескаркасные кресла – особый вид детской мебели, ставший трендовым в последние годы. Внешне они могут напоминать мешок, грушу, мяч. Здесь нет деревянного основания. За сохранение формы отвечает наполнитель из миллионов маленьких воздушных шариков. Мебель «подстраивается» под пользователя. Она имеет легкий вес, что позволяет перемещать ее по комнате или дому.

Игрушечные кресла предназначены для самых маленьких. Выполняются они в форме плюшевых зайчиков, мишек, лягушек и т. д. В качестве их обивки используется соответствующий материал. Он очень приятен к телу, но может стать рассадником пыли. Подобные кресла требуют особого подхода к чистке и уходу.