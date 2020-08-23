Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19

|23 августа 2020
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Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев коронавирусной болезни. Всего на континенте более 3,3 миллиона человек заболели коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.
Так, за минувшие сутки Украина оказалась на 3-м месте среди стран Европы по числу новых случаев коронавируса.
В странах Европы лидерами антирейтинга по числу зараженных является Россия (4921 заражения за минувшие сутки), Франция (3602), Украина (2328), Велокобритания (1288), Румыния (1189). В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 12-м месте.
Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных случаев коронавируса является Россия, Испания и Великобритания. Украина, где подтверждено 102 971 случаев, занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 29-м месте.
Отметим, 22 августа в 213 в странах мира зафиксировали 23,4 миллиона случаев COVID-19. От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 808 380 пациентов, из них 5135 за минувшие сутки. Успешно перенесли болезнь и вылечились 15 миллионов человек.
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• Зеленский ко Дню флага собрал четырех президентов Украины на "линейке чести и памяти"
• В Украине около 50 тысяч врачей пенсионного возраста
21 августа 2020
• В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги
• Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию
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• Как максимально эффективно решить временные финансовые проблемы
• Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок
• Надежный поиск поставщиков в Китае
• "Укрзализныця" закрывает продажу билетов на поезда, следующих из регионов "красной зоны"
19 августа 2020
• в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.
• В честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира
• Рейтинг букмекеров: где делать ставки
• Минздрав меняет требования к ношению масок учителями, настаивает на рекомендациях по медосмотрам
• Сборная Украины сыграет первый матч Лиги наций в Мадриде
18 августа 2020
• МОН планирует увеличить вес аттестата при поступлении в вузы
• В Украине снова скандал с Евровидением и РФ: мальчика не пустили на конкурс
• Внешние жесткие диски: критерии подбора
• В Минздраве разъяснили, какие ограничения будут в школах разных карантинных зон
• Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать
• Пенсионерам в Украине пересчитают пенсии: кому и сколько прибавят
• «Интер» победил «Шахтер» и вышел в финал Лиги Европы
16 августа 2020
• Славянские оперативники установили человека, который угнал авто и попал на нем в ДТП
• Прием документов на обучение абитуриентов из ОРДЛО продлили
• Кресло в детскую: почему стоит купить и какое можно подобрать
• Отпуск в Турции: как украинцам пересечь границу в условиях карантина
• Носить маски и мерять температуру. Минздрав установил правила проживания в общежитиях на карантине
• Пенсионеры в Украине могут получить 10 пенсий за раз: кто эти счастливчики
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Комментарии к статье «Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19»
Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев коронавирусной болезни. Всего на континенте более 3,3 миллиона человек заболели коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.