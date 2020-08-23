Современные напольные покрытия: обзор

|23 августа 2020
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Современные полы красивые, функциональные, эргономичные, долговечные и простые в уходе. Перечень покрытий в продаже представлен очень широкий, при выборе следует учитывать индивидуальные предпочтения, финансовые возможности и назначение помещений.
Ламинат является самым часто используемым напольным покрытием в последние годы. Он привлекательно выглядит, сравнительно недорого стоит, долговечный, надежный и красивый. Возможна имитация доски либо паркета, при этом стоимость ламината намного ниже. Укладка простая, не требует особых навыков. При условии бережной эксплуатации, правильного выбора класса покрытие прослужит 10 лет и более. Ламинат является универсальным выбором, для спальни можно выбрать более дешевую категорию, сообщает laminat-parketdoska.com.ua/laminat_kiev_price.html/laminat-33-klass/. Есть коммерческие и бытовые изделия, но большинство покрытий делается универсальными.
Минусов у ламината практически нет (если покрытие качественное). Основа HDF боится влаги, поэтому в ванных такие полы обычно не делают. Разбежку торцевых швов делать обязательно, укладка палубная. Вдоль стен оставляют небольшие зазоры.
Раньше под виниловыми полами подразумевался линолеум – дешевый, комфортный в эксплуатации, быстрый в укладке, влагостойкий. Сейчас выделяется отдельный класс покрытий – виниловая плитка. Это современное решение, имеющее универсальную сферу применения. Плитки простые в укладке, нормально выдерживают повышенные нагрузки. Возможна имитация ламината, керамики, паркета, гранита, но за куда меньшие деньги.
Сроки службы средние. Геометрия качественных изделий точная, поэтому процесс укладки пола не представляет сложностей. Подкладка для монтажа не нужна. Толщина виниловых плиток небольшая, высота потолков сохраняется на 100%. Сопротивление возгоранию хорошее.
Этому материалу по праву принадлежат лидирующие позиции на рынке современных напольных покрытий. Конструкция составная, монтаж быстрый и недорогой. Паркетная доска выглядит так же, как обычный паркет, но стоит заметно дешевле натурального массива. Укладка плавающая, применять гвозди и клей не нужно. Недавно у паркетной доски появился собрат – инженерная доска. В нем роль несущего слоя выполняет фанера, которая имеет стабильные показатели даже при сильных скачках влажности.
Рабочий слой паркетника изготавливают с применением шпона, распил тангенциальный. За счет этого пол имеет красивый рисунок.
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• ВОЗ обнародовала рекомендации о ношении масок для детей
• В Украине с начала августа утонули более 120 человек
• Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19
• Современные напольные покрытия: обзор
• ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов
• Зеленский ко Дню флага собрал четырех президентов Украины на "линейке чести и памяти"
• Привлекательные условия для фанатов киберспорта: где можно сделать ставку на Dota 2
• В Украине около 50 тысяч врачей пенсионного возраста
21 августа 2020
• В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги
• Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию
• Если бы был выбор: украинцы назвали предпочтительные страны рождения
• Как максимально эффективно решить временные финансовые проблемы
• Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок
• Надежный поиск поставщиков в Китае
• "Укрзализныця" закрывает продажу билетов на поезда, следующих из регионов "красной зоны"
19 августа 2020
• в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.
• В честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира
• Рейтинг букмекеров: где делать ставки
• Минздрав меняет требования к ношению масок учителями, настаивает на рекомендациях по медосмотрам
• Сборная Украины сыграет первый матч Лиги наций в Мадриде
18 августа 2020
• МОН планирует увеличить вес аттестата при поступлении в вузы
• В Украине снова скандал с Евровидением и РФ: мальчика не пустили на конкурс
• Внешние жесткие диски: критерии подбора
• В Минздраве разъяснили, какие ограничения будут в школах разных карантинных зон
• Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать
• Пенсионерам в Украине пересчитают пенсии: кому и сколько прибавят
• «Интер» победил «Шахтер» и вышел в финал Лиги Европы
16 августа 2020
• Славянские оперативники установили человека, который угнал авто и попал на нем в ДТП
• Прием документов на обучение абитуриентов из ОРДЛО продлили
• Кресло в детскую: почему стоит купить и какое можно подобрать
• Отпуск в Турции: как украинцам пересечь границу в условиях карантина
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