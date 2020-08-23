Современные напольные покрытия: обзор

Современные полы красивые, функциональные, эргономичные, долговечные и простые в уходе. Перечень покрытий в продаже представлен очень широкий, при выборе следует учитывать индивидуальные предпочтения, финансовые возможности и назначение помещений.

Ламинат: идеальное соотношение цены и качества

Ламинат является самым часто используемым напольным покрытием в последние годы. Он привлекательно выглядит, сравнительно недорого стоит, долговечный, надежный и красивый. Возможна имитация доски либо паркета, при этом стоимость ламината намного ниже. Укладка простая, не требует особых навыков. При условии бережной эксплуатации, правильного выбора класса покрытие прослужит 10 лет и более. Ламинат является универсальным выбором, для спальни можно выбрать более дешевую категорию, сообщает laminat-parketdoska.com.ua/laminat_kiev_price.html/laminat-33-klass/. Есть коммерческие и бытовые изделия, но большинство покрытий делается универсальными.

Минусов у ламината практически нет (если покрытие качественное). Основа HDF боится влаги, поэтому в ванных такие полы обычно не делают. Разбежку торцевых швов делать обязательно, укладка палубная. Вдоль стен оставляют небольшие зазоры.

Виниловая плитка: современный взгляд на линолеум

Раньше под виниловыми полами подразумевался линолеум – дешевый, комфортный в эксплуатации, быстрый в укладке, влагостойкий. Сейчас выделяется отдельный класс покрытий – виниловая плитка. Это современное решение, имеющее универсальную сферу применения. Плитки простые в укладке, нормально выдерживают повышенные нагрузки. Возможна имитация ламината, керамики, паркета, гранита, но за куда меньшие деньги.

Сроки службы средние. Геометрия качественных изделий точная, поэтому процесс укладки пола не представляет сложностей. Подкладка для монтажа не нужна. Толщина виниловых плиток небольшая, высота потолков сохраняется на 100%. Сопротивление возгоранию хорошее.

Паркетная доска: эстетика и доступность

Этому материалу по праву принадлежат лидирующие позиции на рынке современных напольных покрытий. Конструкция составная, монтаж быстрый и недорогой. Паркетная доска выглядит так же, как обычный паркет, но стоит заметно дешевле натурального массива. Укладка плавающая, применять гвозди и клей не нужно. Недавно у паркетной доски появился собрат – инженерная доска. В нем роль несущего слоя выполняет фанера, которая имеет стабильные показатели даже при сильных скачках влажности.

Рабочий слой паркетника изготавливают с применением шпона, распил тангенциальный. За счет этого пол имеет красивый рисунок.