 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Право стало самой популярной в Украине специальностью среди абитуриентов
26 августа 2020 Просмотров: 19 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Самым популярным ВУЗом стал Киевский национальный университет им. Т. Шевченко.

В Украине завершился основной этап подачи электронных заявлений на поступление в высшие учебные заведения. Всего было зарегистрировано более 1 млн заявлений. Самой популярной специальностью оказалось "Право", а Киевский национальный университет им. Т. Шевченко считается самым полпулярным среди абитуриентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Будущие студенты активно выбирали правовые, управленческие, гуманитарные и IT-специальности. В ТОП-10 по количеству поданных заявлений вошли:

  • Право - 116 689;
  • Менеджмент - 92 147;
  • Филология - 76 708;
  • Компьютерные науки - 63 410;
  • Среднее образование - 62 676;
  • Экономика - 50 841;
  • Инженерия программного обеспечения - 47 038;
  • Финансы, банковское дело и страхование - 46 844;
  • Психология - 43 791;
  • Маркетинг - 42 379.

В ТОП-10 самых популярных ВУЗов по количеству поданных заявлений вошли:

  • Киевский национальный университет им. Т. Шевченко - 56 336;
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского" - 46 714;
  • Львовский национальный университет им. И. Франко - 46 268;
  • Национальный университет "Львовская политехника" - 42 451;
  • Киевский национальный торгово-экономический университет - 40 818;
  • Национальный авиационный университет - 33 056;
  • Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана" - 27 775;
  • Харьковский национальный университет им. В. Каразина - 27 625;
  • Национальный педагогический университет имени М. Драгоманова - 23 541;
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 22 013.

В Минобразования уточнили, что завтра, 27 августа, абитуриенты узнают, получили ли они рекомендацию на обучение на места государственного или регионального заказа. Напротив того заявления, по которой будет рекомендация на бюджет, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению".

У тех абитуриентов, которые не получат никакой рекомендации на бюджет 27 августа, статус напротив всех заявлений останется "Допущен к конкурсу". Все эти заявления автоматически участвуют в конкурсе на контракт.
По материалам: 112.UA

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

26 августа 2020

Право стало самой популярной в Украине специальностью среди абитуриентов

В Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного COVID-19

25 августа 2020

В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана

"Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины

Совещание у Зеленского: карантин предлагается продлить до ноября

Каталог індивідуальних підприємців - в чому користь

В чем состоит разница между гриппом и COVID-19

В Украине более 600 осужденных с начала года получили пенсию в тюрьмах

В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков

23 августа 2020

ВОЗ обнародовала рекомендации о ношении масок для детей

В Украине с начала августа утонули более 120 человек

Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19

Современные напольные покрытия: обзор

ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов

Зеленский ко Дню флага собрал четырех президентов Украины на "линейке чести и памяти"

Привлекательные условия для фанатов киберспорта: где можно сделать ставку на Dota 2

В Украине около 50 тысяч врачей пенсионного возраста

21 августа 2020

В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги

Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию

Если бы был выбор: украинцы назвали предпочтительные страны рождения

Как максимально эффективно решить временные финансовые проблемы

Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок

Надежный поиск поставщиков в Китае

"Укрзализныця" закрывает продажу билетов на поезда, следующих из регионов "красной зоны"

19 августа 2020

в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.

В честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира

Рейтинг букмекеров: где делать ставки

Минздрав меняет требования к ношению масок учителями, настаивает на рекомендациях по медосмотрам

Сборная Украины сыграет первый матч Лиги наций в Мадриде

18 августа 2020

МОН планирует увеличить вес аттестата при поступлении в вузы

В Украине снова скандал с Евровидением и РФ: мальчика не пустили на конкурс

Также в разделе

В Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного COVID-19

— 26 августа 2020 —

Последние два инфицированных коронавирусом в китайской столице выписались из больницы, в медицинских учреждениях города впервые с начала пандемии не осталось ни одного пациента. Об этом сообщил в среду пекинский комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, пишет УНН со ссылкой также на статистику новых случаев заболевания Национального комитета здравохранения Китая.

Читать далее ⇒

В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана

— 25 августа 2020 —

В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана. Об этом сообщает заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Читать далее ⇒

Совещание у Зеленского: карантин предлагается продлить до ноября

— 25 августа 2020 —

В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Украине карантин, введенный из-за распространения коронавируса, предлагается продлить до ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента по итогам совещания под председательством Президента Владимира Зеленского.

Читать далее ⇒

Каталог індивідуальних підприємців - в чому користь

— 25 августа 2020 —

Для того, щоб взаємодія з партнерами по бізнесу була максимально безпечною і продуктивною, підприємцю бажано знати про своїх контрагентів якомога більше відомостей. Мова, зрозуміло, не йде про особисту інформацію, тільки про ділову: наскільки підприємство прибуткове, чи немає у нього проблем з податковими органами, або заборгованостей по оплатах постачальникам, і подібне.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Право стало самой популярной в Украине специальностью среди абитуриентов»

В Украине завершился основной этап подачи электронных заявлений на поступление в высшие учебные заведения. Всего было зарегистрировано более 1 млн заявлений. Самой популярной специальностью оказалось "Право", а Киевский национальный университет им. Т. Шевченко считается самым полпулярным среди абитуриентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков

В Украине с начала августа утонули более 120 человек

в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В Украине более 600 осужденных с начала года получили пенсию в тюрьмах

Пенсионерам в Украине пересчитают пенсии: кому и сколько прибавят

Пенсионеры в Украине могут получить 10 пенсий за раз: кто эти счастливчики

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

"Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины

ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов

Привлекательные условия для фанатов киберспорта: где можно сделать ставку на Dota 2

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

26 августа 2020

Право стало самой популярной в Украине специальностью среди абитуриентов

В Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного COVID-19

25 августа 2020

В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана

"Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины

Совещание у Зеленского: карантин предлагается продлить до ноября

Каталог індивідуальних підприємців - в чому користь

В чем состоит разница между гриппом и COVID-19

В Украине более 600 осужденных с начала года получили пенсию в тюрьмах

В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков

23 августа 2020

ВОЗ обнародовала рекомендации о ношении масок для детей

В Украине с начала августа утонули более 120 человек

Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19

Современные напольные покрытия: обзор

ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов

Зеленский ко Дню флага собрал четырех президентов Украины на "линейке чести и памяти"

Привлекательные условия для фанатов киберспорта: где можно сделать ставку на Dota 2

В Украине около 50 тысяч врачей пенсионного возраста

21 августа 2020

В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги

Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию

Если бы был выбор: украинцы назвали предпочтительные страны рождения

Как максимально эффективно решить временные финансовые проблемы

Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок

Надежный поиск поставщиков в Китае

"Укрзализныця" закрывает продажу билетов на поезда, следующих из регионов "красной зоны"

19 августа 2020

в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.

В честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира

Рейтинг букмекеров: где делать ставки

Минздрав меняет требования к ношению масок учителями, настаивает на рекомендациях по медосмотрам

Сборная Украины сыграет первый матч Лиги наций в Мадриде

18 августа 2020

МОН планирует увеличить вес аттестата при поступлении в вузы

В Украине снова скандал с Евровидением и РФ: мальчика не пустили на конкурс

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top