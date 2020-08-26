Право стало самой популярной в Украине специальностью среди абитуриентов

В Украине завершился основной этап подачи электронных заявлений на поступление в высшие учебные заведения. Всего было зарегистрировано более 1 млн заявлений. Самой популярной специальностью оказалось "Право", а Киевский национальный университет им. Т. Шевченко считается самым полпулярным среди абитуриентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Будущие студенты активно выбирали правовые, управленческие, гуманитарные и IT-специальности. В ТОП-10 по количеству поданных заявлений вошли:

Право - 116 689;

Менеджмент - 92 147;

Филология - 76 708;

Компьютерные науки - 63 410;

Среднее образование - 62 676;

Экономика - 50 841;

Инженерия программного обеспечения - 47 038;

Финансы, банковское дело и страхование - 46 844;

Психология - 43 791;

Маркетинг - 42 379.

В ТОП-10 самых популярных ВУЗов по количеству поданных заявлений вошли:

Киевский национальный университет им. Т. Шевченко - 56 336;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского" - 46 714;

Львовский национальный университет им. И. Франко - 46 268;

Национальный университет "Львовская политехника" - 42 451;

Киевский национальный торгово-экономический университет - 40 818;

Национальный авиационный университет - 33 056;

Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана" - 27 775;

Харьковский национальный университет им. В. Каразина - 27 625;

Национальный педагогический университет имени М. Драгоманова - 23 541;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 22 013.

В Минобразования уточнили, что завтра, 27 августа, абитуриенты узнают, получили ли они рекомендацию на обучение на места государственного или регионального заказа. Напротив того заявления, по которой будет рекомендация на бюджет, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению".

У тех абитуриентов, которые не получат никакой рекомендации на бюджет 27 августа, статус напротив всех заявлений останется "Допущен к конкурсу". Все эти заявления автоматически участвуют в конкурсе на контракт.