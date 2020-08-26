|26 августа 2020
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В Украине завершился основной этап подачи электронных заявлений на поступление в высшие учебные заведения. Всего было зарегистрировано более 1 млн заявлений. Самой популярной специальностью оказалось "Право", а Киевский национальный университет им. Т. Шевченко считается самым полпулярным среди абитуриентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.
Будущие студенты активно выбирали правовые, управленческие, гуманитарные и IT-специальности. В ТОП-10 по количеству поданных заявлений вошли:
В ТОП-10 самых популярных ВУЗов по количеству поданных заявлений вошли:
В Минобразования уточнили, что завтра, 27 августа, абитуриенты узнают, получили ли они рекомендацию на обучение на места государственного или регионального заказа. Напротив того заявления, по которой будет рекомендация на бюджет, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению".
У тех абитуриентов, которые не получат никакой рекомендации на бюджет 27 августа, статус напротив всех заявлений останется "Допущен к конкурсу". Все эти заявления автоматически участвуют в конкурсе на контракт.
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Приветствую, гость! Вход
26 августа 2020
• Право стало самой популярной в Украине специальностью среди абитуриентов
• В Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного COVID-19
25 августа 2020
• В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана
• "Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины
• Совещание у Зеленского: карантин предлагается продлить до ноября
• Каталог індивідуальних підприємців - в чому користь
• В чем состоит разница между гриппом и COVID-19
• В Украине более 600 осужденных с начала года получили пенсию в тюрьмах
• В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков
23 августа 2020
• ВОЗ обнародовала рекомендации о ношении масок для детей
• В Украине с начала августа утонули более 120 человек
• Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19
• Современные напольные покрытия: обзор
• ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов
• Зеленский ко Дню флага собрал четырех президентов Украины на "линейке чести и памяти"
• Привлекательные условия для фанатов киберспорта: где можно сделать ставку на Dota 2
• В Украине около 50 тысяч врачей пенсионного возраста
21 августа 2020
• В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги
• Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию
• Если бы был выбор: украинцы назвали предпочтительные страны рождения
• Как максимально эффективно решить временные финансовые проблемы
• Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок
• Надежный поиск поставщиков в Китае
• "Укрзализныця" закрывает продажу билетов на поезда, следующих из регионов "красной зоны"
19 августа 2020
• в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.
• В честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира
• Рейтинг букмекеров: где делать ставки
• Минздрав меняет требования к ношению масок учителями, настаивает на рекомендациях по медосмотрам
• Сборная Украины сыграет первый матч Лиги наций в Мадриде
18 августа 2020
• МОН планирует увеличить вес аттестата при поступлении в вузы
• В Украине снова скандал с Евровидением и РФ: мальчика не пустили на конкурс
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Комментарии к статье «Право стало самой популярной в Украине специальностью среди абитуриентов»
В Украине завершился основной этап подачи электронных заявлений на поступление в высшие учебные заведения. Всего было зарегистрировано более 1 млн заявлений. Самой популярной специальностью оказалось "Право", а Киевский национальный университет им. Т. Шевченко считается самым полпулярным среди абитуриентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.