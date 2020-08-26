Кабмин продлил карантин в Украине до 31 октября

Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября. Об этом во время заседания заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Адаптивный карантин позволяет держать баланс между карантинными ограничениями и нормальной жизнью страны, при этом увеличение заболеваемости в последние недели заставляет нас действовать более решительно. И сегодня на заседании правительства мы рассмотрим вопрос о продлении адаптивного карантина на 2 месяца, ограничения и зонирование территорий по цветам будут действовать как минимум до ноября, до 31 октября мы продолжаем карантин", — сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что карантин будет в таком виде, в котором он действует сейчас.

К тому же в Украине оставят карантинное зонирование до 1 ноября.