Обкладинки на паспорт від Gisolo - неймовірна краса

|28 августа 2020
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Хто сказав, що паспорт має виглядати строго та нудно? Взагалі-то це зовсім не так. Сьогодні він є ще одниєю можливістю для самовираження, при чому зробити це зовсім не важко - треба лише знайти класну обкладинку.
Купити її можна для себе або в якості подарунка співробітникам на корпоратив або ювілей фірми, клієнтам туроператів, а також це гарний варіант для розширення асортименту сувенірних магазинів. Обкладинки будуть нагадувати про дарувальника, в якості якого може виступати і бренд. Такий аксесуар виконує одразу дві фунцції: захисну й естетичну, тобто він захощає найважливіший для кожного українця документ та робить його носія особливим.
Якщо треба недорого купити якісну обкладинку на паспорт з фотографією на замовлення в Україні, вибирайте інтернет-магазин Gisolo. Він пропонує захисні аксесуари з оригінальними принтами, які створили обдарованими молодими художниками спеціально для цієї компанії.
Крім того, магазин дає кожному можливість втілити свою ідею і замовити обкладинки для документів з фотографією, ім'ям, ініціалами, логотипом компанії, малюнком дитини і будь-яким зображенням. Фарба на обкладинки наноситься за допомогою УФ-друку, завдяки чому малюнок не буде стиратися і вигоряти, тому переживати за зовнішній вигляд обкладинок не треба.
На сайті повідомляється, що виконання індивідуального замовлення займає від 1 до 7 робочих днів. в залежності від його обсягу. Менеджери, звичайно, розкажуть клієнтові, який хоче отримати обкладинки на паспорт, про вимоги до картинки, а якщо треба, то й допоможуть вибрати варіант, який буде найбільш круто та стильно виглядатиме на готовому виробі. Перед відправленням кожен чохол проходить ручну перевірку, щоб замовник точно залишився задоволені покупкою. Всі замовлення відправляються «Новою Поштою». У зону доставки входить вся Україна, тобто столиця, Харків, Одеса, Вінниця та інші населені пункти.
Всі обкладинки виготовляються з екошкіри - це м'який, повітропроникний, морозостійкий матеріал з поліпшеною зносостійкістю і водовідштовхувальними властивостями. Приставка «еко» в назві цього матеріалу не просто так. Але вона зовсім не про Грінпіс та іншу екологію, як дехто міг би подумати. Екошкіра так називається, тому що вона абсолютно нешкідлива для людини і її можуть носити навіть алергіки. Єдиний компонент, з якого її зроблено - поліуретан, ніяких добавок більше немає.
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• Обкладинки на паспорт від Gisolo - неймовірна краса
• Федоров анонсировал запуск 10 новых услуг в сервисе "Дія"
• В Украине с сентября будет курсировать новый поезд
26 августа 2020
• Кабмин временно закрыл въезд в Украину для иностранцев
• Кабмин продлил карантин в Украине до 31 октября
• Суд отказался восстановить Романа Полански в составе Американской киноакадемии
• Ученые Института Роберта Коха рассказали, где чаще всего люди инфицируются коронавирусом
• Право стало самой популярной в Украине специальностью среди абитуриентов
• В Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного COVID-19
25 августа 2020
• В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана
• "Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины
• Совещание у Зеленского: карантин предлагается продлить до ноября
• Каталог індивідуальних підприємців - в чому користь
• В чем состоит разница между гриппом и COVID-19
• В Украине более 600 осужденных с начала года получили пенсию в тюрьмах
• В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков
23 августа 2020
• ВОЗ обнародовала рекомендации о ношении масок для детей
• В Украине с начала августа утонули более 120 человек
• Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19
• Современные напольные покрытия: обзор
• ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов
• Зеленский ко Дню флага собрал четырех президентов Украины на "линейке чести и памяти"
• Привлекательные условия для фанатов киберспорта: где можно сделать ставку на Dota 2
• В Украине около 50 тысяч врачей пенсионного возраста
21 августа 2020
• В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги
• Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию
• Если бы был выбор: украинцы назвали предпочтительные страны рождения
• Как максимально эффективно решить временные финансовые проблемы
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