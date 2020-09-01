В школах, в которых будут размещены избирательные участки, во время выборов будут каникулы

В Украине во время выборов и подсчета голосов в школах, где находятся избирательные участки, будут дополнительные каникулы. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Мы уже понимаем, что надо делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в то время, когда будет заседание комиссии и подсчет голосов, тем более что сейчас все это происходит по измененной системе и потребуется время, то надо будет сделать необучение наших детей в школе в это время", - сказал Степанов.

Степанов также заявил, что сейчас Минздрав и ЦИК изучают вопрос проведения выборов, чтобы это было "максимально комфортно и максимально безопасно с точки зрения здоровья".