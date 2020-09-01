За последние три года пить в Украине стало ощутимо дороже

За три года водка в Украине подорожала на 24,6%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Так, в июле 2020 года бутылка водки объемом 0,5 л стоила 92,4 грн, тогда как в июле 2017 — 74,1 грн.

Возросла также стоимость столового вина отечественного производства — на 21%, до 67,08 грн за бутылку напитка объемом 0,75 л.

Возросла также стоимость пива отечественного производства — на 33%, до 17,6 грн за бутылку напитка объемом 0,5 л.

Напомним, в Украину везут все меньше иностранной водки. Зато наша страна входит в ТОП-10 крупнейших продавцов водки в мире.

Популярность этого напитка, как констатируют аналитики, растет.

Потребители, правда, становятся все более требовательными, говорят эксперты, и добавляют, что в 2014 году мировой рынок водки оценивался в 40,4 млрд долл. А уже за следующие пять лет — вырос в среднем на 14,7%.