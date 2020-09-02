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Бездумная исполнительность

Монеты в 25 копеек и часть банкнот выведут из обращения с октября
2 сентября 2020 Просмотров: 35 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С 1 октября 2020 года Национальный банк Украины выводит из обращения банкноты старых образцов до 2003 года и монеты в 25 копеек. Они перестают быть средством платежа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"НБУ презентовал будущие изменения в банкнотно-монетном ряде гривны... Монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов, введенные в обращение до 2003 года, перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами и будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года. Национальный банк будет активно выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018-го", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение, озвученные Национальным банком, стали продолжением многолетней работы регулятора по оптимизации наличного обращения. "В результате банкнотно-монетный ряд гривны сократится с 17 номиналов до 12. Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот, что соответствует международной практике. Он станет упорядоченным и удобным", - сказал заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.

Сообщается, что с 1 октября можно без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов. Сделать это можно в течение 3 лет. До 30 сентября 2021-го во всех банках, и до 30 сентября 2023 года включительно в Национальном банке и уполномоченных банках Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ.

"С этой даты их не будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк будет изымать их из наличного обращения. То есть с 1 октября 2020 года все магазины, рестораны, бытовая сфера должны прекратить их принимать, а остатки таких монет и банкнот - до 16 октября сдать в кассы банков Украины для зачисления на счета", - сказал директор Департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко.

Также отмечается, что с 1 октября 2020 года Национальный банк будет активнее изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и оборотные монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета). Попадая в банки, они не будут больше возвращаться в оборот, а изыматься и передаваться в Национальный банк.

"Однако, в отличие от устаревших банкнот и монет номиналом 25 копеек, банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года, пока останутся действительным платежным средством. Ими можно будет рассчитываться, их не нужно специально обменивать. В то же время постепенно в обращении их будет становиться все меньше, а их место займут соответствующие "серебристые" монеты номиналом 1 и 2 гривны образца 2018 выпуска", - добавили в пресс-службе.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Монеты в 25 копеек и часть банкнот выведут из обращения с октября»

С 1 октября 2020 года Национальный банк Украины выводит из обращения банкноты старых образцов до 2003 года и монеты в 25 копеек. Они перестают быть средством платежа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

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