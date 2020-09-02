Правительство запускает экспериментальный проект "Смарт-Дія"

— 2 сентября 2020 —

С 1 октября 2020 года Национальный банк Украины выводит из обращения банкноты старых образцов до 2003 года и монеты в 25 копеек. Они перестают быть средством платежа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

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